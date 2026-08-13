Las 'Águilas' visitan a los 'Robles' esta tarde en Texas y así será el contexto del partido de turno.

El Q2 Stadium será el escenario de un duelo de candidatos este jueves en North Burnet, cuando Austin FC y Club América se crucen por la jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Se cierra la participación de ambos clubes en la fase de liga del certamen continental, ambos buscando sellar por completo su boleto a la próxima fase.

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En el caso del conjunto azulcrema que dirige Guillermo Almada, las ‘Águilas’ se ubican el 3° puesto de la zona de los equipos mexicanos, con puntaje perfecto hasta ahora. El América ostenta 6 unidades luego de sus primeras dos encuentros, producto de dos victorias consecutivas (3-1 vs. San Diego FC y 3-1 vs. Portland Timbers).

¿Qué pasa si América gana ante Austin FC por la Leagues Cup 2026?

En caso de un triunfo este jueves sobre los ‘Robles’, el América clasificará a cuartos de final del certamen internacional con cartón lleno en la fase de liga. En tal caso, el equipo de Guillermo Almada finalizaría en el 1° lugar de la zona, con 9 puntos, marginando a León al segundo puesto con los mismos puntos.

¿Qué pasa si América empata ante Austin FC por la Leagues Cup 2026?

En caso de una igualdad hoy con los estadounidenses, el América también pasará a cuartos de final de esta edición de la competencia continental. Las ‘Águilas’ irían a penales en busca del punto extra, resultado de la tanda según el cual se definirá si acaba en el 2° o 3° lugar de la tabla del grupo.

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¿Qué pasa si América pierde ante Austin FC por la Leagues Cup 2026?

En caso de una derrota esta tarde contra los verdinegros, el América podría o no clasificar, según la diferencia de gol. Si el cuadro azulcrema pierde por cuatro goles ante Austin, quedará eliminado del torneo. En cambio, si cae por tres o menos (lo más terrenal), avanzará a cuartos de final en el 3° o 4° lugar.

América busca el puntaje perfecto en la Copa [Foto: Getty]

¿Cuándo y dónde ver América vs. Austin FC por la Leagues Cup 2026?

El encuentro entre las ‘Águilas’ y los ‘Robles’ se disputará HOY jueves 13 de agosto, con sede en el Q2 Stadium de Texas, a partir de las 18.30 horas del Centro de México. El partido de la jornada 3 de la fase de liga de la Leagues Cup se podrá seguir en vivo y en directo en México, en forma exclusiva, por la pantalla de Apple TV.