¡La Máquina no pudo evitarlo! En otro partido decisivo, no podía pasar desapercibido el mejor jugador de la cancha. Lionel Messi le marcó un gol a Cruz Azul esta tarde en el NU Stadium y abrió la cuenta de su equipo en un desafío de altísima complejidad. El astro argentino anotó su nombre en el marcador con un tanto muy bonito.

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A los 24 minutos de la primera mitad, Lionel Messi recibió un gran centro desde la derecha de Luis Suárez y apareció solo en el área con un cabezazo letal que transformó en gol. De esa manera, el capitán venció la resistencia del bueno de Kevin Mier y puso el 1-0 de Inter Miami ante Cruz Azul en el choque por el título del Campeones Cup 2026.

Esta anotación tiene un gusto especial para Leo Messi en su actual equipo: representa su tanto número 100 en Inter Miami en 115 partidos jugados de manera oficial. Además, el enganche también tiene 57 asistencias aportadas a sus compañeros en el conjunto de la MLS, con el cual está disputando esta final ante el temible Cruz Azul.

Messi celebró en casa ante Cruz Azul [Foto: Getty]

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Gracias a esta nueva conquista con Inter Miami, Lionel Messi llegó a ¡929 goles! como futbolista profesional, a lo largo de toda su carrera entre clubes y selección nacional. A sus 39 años y con por lo menos dos más de contrato por delante en Estados Unidos, el argentino no quiere bajar la guardia y sigue on-fire en sus cuentas personales.

Mientras el rosarino llegó a esa marca en su trayectoria, Cristiano Ronaldo ostenta 979 goles en su propio recuento individual de anotaciones, a sus 41 años de edad. Por el momento, CR7 supera a su archirrival por 50 tantos de distancia, en esta disputa mano a mano por convertirse en el máximo goleador de la historia del futbol.

En la pelea por los 1000 goles entre el argentino y el portugués, a Lionel Messi le quedan 71 por delante para llegar a la emblemática marca que aparece en el horizonte. De la otra vereda, a Cristiano Ronaldo le faltan 21 por delante para intentar alcanzar ese registro, y está mucho más cerca de poder escribir su nombre con cuatro cifras.

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El gol de Lionel Messi en Inter Miami vs. Cruz Azul por el Campeones Cup 2026: