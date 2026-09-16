Adéntrate en la historia y el perfil del flamante entrenador del equipo de Lionel Messi.

Para el plantel de Inter Miami, el duelo de esta noche en los Estados Unidos no será un partido más. No solo porque el equipo local se juega un título, sino pues estrena nuevo DT en este Campeones Cup 2026. Tras la destitución de Ángel Guillermo Hoyos, a su sucesor le toca un estreno difícil, justo en un encuentro decisivo de la temporada.

Publicidad

Este miércoles, cuando se crucen ante Cruz Azul, las ‘Garzas’ tendrán el bautismo de Cristian ‘Kily’ González, su flamante estratega. Lo de Hoyos fue un interinato que se extendió más de la cuenta, mientras que su reemplazante llega como principal y definitivo. Si bien ya estaba fichado hace un tiempo, recién ahora tiene el permiso para trabajar.

Kily González es un entrenador argentino de 52 años de edad, nacido en agosto de 1974 en Rosario (Santa Fé, Argentina). Antes de ser director técnico, tuvo una carrera intachable como jugador por la que se hizo conocido. Sus pasos por clubes como Inter de Milán, Valencia, Zaragoza, Boca Juniors y San Lorenzo lo volvieron una figura popular.

Kily González junto a Messi y De Paul [Foto: Getty]

Publicidad

Como director técnico, previo a su llegada a Inter Miami, Cristian González dirigió a Rosario Central, Unión y Platense, todos equipos de la Primera División del futbol argentino. Hasta el momento, sus primeras experiencias como timonel principal no han sido lo suficientemente exitosas, poniendo a las ‘Garzas’ como el gran desafío de su trayectoria.

La elección de este entrenador no fue al azar, ya que además de su recorrido previo como estratega mantiene una relación estrecha con Lionel Messi, capitán de Inter Miami. En su etapa como jugador, Kily González compartió un tiempo junto al delantero en la Selección Argentina, desde donde construyeron un vínculo más allá del futbol.

El estilo de Cristian González como DT le ha traído problemas defensivos en su experiencias precedentes, pues busca un equipo compacto pero ofensivo y muy directo. Si Inter Miami logra plasmar rápidamente su idea, Cruz Azul puede significar un contendiente muy peligroso en la búsqueda del trofeo de esta Campeones Cup 2026.

Publicidad

La presentación de Kily González en la previa de Inter Miami vs. Cruz Azul: