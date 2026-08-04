Faitelson arremete contra la Leagues Cup

El periodista de TUDN se lanzó en contra de la Leagues Cup, pero ya le respondieron.

David Faitelson de nuevo está en la polémica y es que el día de hoy comienza la Leagues Cup 2026, una edición más donde los equipos de la Liga MX y la MLS se medirán por conseguir el título. Sin embargo, el periodista de TUDN arremetió contra los dirigentes del futbol mexicano que aceptaron esta competencia internacional.

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Faitelson critica la Leagues Cup

En redes sociales, Faitelson apareció criticando este tipo de competencias norteamericanas, puesto que recordó que cuando competían en la Copa Libertadores había un mejor nivel y no era necesario hacer torneos como éste donde lo que más impulso tiene es lo que puedan conseguir en cuestión económica.

“La Leagues Cup es la resultante de la incapacidad dirigencial del futbol mexicano por mantenerse en los torneos sudamericanos (donde ya estábamos). La voracidad por buscar los dólares del norte en lugar del nivel futbolístico del sur… Esa es la brújula del futbol mexicano…” David Faitelson

Entonces, ¿Faitelson sí está de acuerdo en el negocio?

Y es que hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de jugadores y clubes se quejan mucho de esta competencia, en primer lugar por los largos viajes que hacen al ser en este territorio de Canadá y Estados Unidos, pero también en cómo pausa el torneo de la Liga MX generando que los clubes puedan perder nivel e incluso sufrir lesiones.

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Pero es que aunque en esto podría tener razón, algunos aficionados le cuestionaron al periodista que sólo lo mencione “cuando le conviene”, ya que anteriormente estuvo a favor en el caso de la FIFA: “El deporte de nuestros tiempos no puede sobrevivir peleado contra el negocio. Infantino pretende llevarlo a otro nivel”, escribió hace unos días Faitelson.

En síntesis