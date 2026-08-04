Pumas debuta en la Leagues Cup 2026 frente a Charlotte FC. El equipo de la MLS no puede contar con Allan Saint-Maximin.

Charlotte FC y Pumas UNAM se enfrentan este martes 4 de agosto en la primera jornada de la Leagues Cup 2026. El partido entre el equipo de la MLS y el de la Liga MX comienza a partir de las 18:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Bank of America.

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Charlotte no es como otras instituciones de la MLS que tienen muchas estrellas. Su mercado actual ha sido acotado hasta el momento y su gran refuerzo es Allan Saint-Maximin. Sin embargo, el futbolista francés no está disponible para enfrentar a Pumas.

Allan Saint-Maximin todavía no ha podido entrenarse con Charlotte y no jugará contra Pumas debido a un problema con su visado. Así lo informó Dean Smith, el entrenador inglés del conjunto norteamericano.

No obstante, el técnico comentó que en las próximas horas finalmente el exjugador del América debería estar aterrizando en los Estados Unidos y podría incorporarse a los entrenamientos del Charlotte FC.

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¿Cuándo podría debutar Allan Saint-Maximin?

Charlotte juega el próximo viernes contra Atlas en la segunda jornada y lo más probable es que Allan Saint-Maximin tampoco esté en dicho encuentro. Pero Dean Smith dijo que espera que el francés pueda sumar minutos ante Pachuca el próximo martes 11 de agosto.

En síntesis