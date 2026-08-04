El Pachuca será el primer representante mexicano en hacer su estreno oficial en esta Leagues Cup 2026, cuando este martes por la tarde dispute su primer juego en el torneo. Su contendiente será el Cincinnati, un duro oponente de los Estados Unidos que buscará hacerse fuerte en casa y arrebatarle los primeros tres puntos de esta edición.

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¿Cómo llegan Cincinnati y Pachuca al juego de la Leagues Cup 2026?

Los ‘Orange and Blue’ arriban a esta instancia ubicados en el 6° lugar de la MLS en la Conferencia Este, con 26 puntos, producto de siete triunfos, cinco empates y seis caídas. En su última presentación, vienen de vencer por 4-2 a San José Earthquakes, con los goles de Bryan Ramírez, Tom Barlow, Evander y Ayoub Jabbari.

Los ‘Tuzos’, por su parte, llegan a este cruce estacionados en la 13° posición de la Liga MX, con 3 unidades, luego de cosechar una victoria y dos caídas en el inicio del Apertura. En su más reciente actuación, perdieron por 1-0 ante Club León como visitantes, su segunda derrota consecutiva en este semestre del futbol mexicano.

Pachuca busca su redención en la Leagues Cup [Foto: Getty]

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¿Cuándo y a qué hora juegan Cincinnati vs. Pachuca por la Leagues Cup 2026?

El partido FC Cincinnati vs. Pachuca se llevará a cabo HOY martes 4 de agosto, con sede en el TQL Stadium, por la jornada 1 de la fase de liga de la Leagues Cup 2026. El encuentro a celebrarse en Estados Unidos está programado para dar comienzo a partir de las 17.30 horas del Centro de México (18.30 hora local de Ohio).

¿Dónde ver EN VIVO Cincinnati vs. Pachuca por TV en México?

El partido FC Cincinnati vs. Pachuca no se podrá seguir por televisión en el territorio mexicano, ni a través de los canales abiertos ni por medio de las señales de cable. Según la grilla televisiva del día de la fecha, este juego no aparece disponible en las habituales pantallas que transmiten los juegos de los equipos mexicanos.

¿Dónde ver EN VIVO Cincinnati vs. Pachuca por TV en México?

El partido FC Cincinnati vs. Pachuca contará con la transmisión en directo y en forma exclusiva, a lo largo y ancho de todo el suelo nacional, de la plataforma Apple TV. Este sitio de streaming será la única vía para sintonizar de manera online y con imagen en simultáneo el compromiso de Leagues Cup 2026 de los ‘Tuzos’.