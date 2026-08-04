Se viene un encuentro clave para los 'Felinos' en Estados Unidos y este es el panorama que afrontarán allí.

Tras el par de victorias que envalentonaron los ánimos de todos, Pumas UNAM tendrá hoy su presentación en la Leagues Cup 2026, uno de los grandes objetivos del semestre. Luego de quedar en las puertas de la gloria a nivel local el semestre anterior, ahora el cuadro auriazul mantiene la ilusión de ganar algo internacional.

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Su primer escollo en el camino al título será Charlotte FC, un equipo de irregular transitar durante esta temporada en la Major League Soccer de los Estados Unidos. ‘The Crown’ se encuentra actualmente en el séptimo puesto de la Conferencia Este, con 25 puntos y una campaña de siete victorias, cuatro empates y siete caídas.

En esta ocasión, el debut de Pumas UNAM en la Leagues Cup 2026 tendrá la particularidad de que los ‘Universitarios’ serán visitantes y jugarán en casa de su rival. Este torneo acostumbra llevarse a cabo en mayor parte en suelo estadounidense, y el estreno oficial del equipo de Esteban Solari no será la excepción esta tarde.

¿Qué pasa si Pumas UNAM pierde, empata o gana ante Charlotte FC?

El panorama de los ‘Felinos’ en este juego inicial en la Leagues Cup 2026 es bastante sencillo: al ser el primer partido, cualquier resultado no lo deja eliminado ni clasificado. Pumas disputará tres encuentros en la ‘fase de liga’ de esta edición de la competencia, donde al cabo del tercero ya definirá su suerte a futuro en el campeonato.

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Eso sí, en este punto hay una circunstancia clave: no puede dejar puntos en el camino porque el formato no te perdona. En la Leagues Cup 2026, todos los equipos tienen tres cruces, y tras ellos se hace una tabla donde sólo los cuatro mexicanos de mejor perfomance pasan de ronda. Así, será importante empezar ganando hoy en Charlotte.

Esteban Solari y Pumas se estrenan en EEUU [Foto: Getty]

El fixture de Pumas UNAM en la Leagues Cup 2026 además de Charlotte FC:

El conjunto de Esteban Solari tiene la mala fortuna de que sus otros dos partidos también los jugará en Estados Unidos y ninguno de ellos será en casa con sus aficionados. Después de visitar a Charlotte, los ‘Universitarios’ se medirán ante Cincinnati en el TQL Stadium de Ohio, y finalmente, cerrarán ante los Crew en el Lower Field de Columbus.