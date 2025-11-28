Es tendencia:
Piojo Herrera envía fuerte mensaje contra Costa Rica: “Me juzgaron como un criminal”

El director técnico mexicano no consiguió clasificar al Mundial con los ticos en una Eliminatoria que se presentaba accesible por las ausencias de Estados Unidos, México y Canadá.

Por Leandro Barraza

Miguel Herrera no pudo llevar a Costa Rica al Mundial
© GETTY IMAGESMiguel Herrera no pudo llevar a Costa Rica al Mundial

Miguel Herrera fue despedido de la Selección de Costa Rica luego del fracaso en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. En los papeles, el boleto estaba casi asegurado para los ticos por las ausencias de Estados Unidos, México y Canadá (clasificados de antemano como anfitriones). Sin embargo, las cosas fueron cuesta arriba y sorpresivamente no estarán en la próxima cita mundialista.

Al regresar al país, el Piojo platicó con la prensa y dejó un fuerte mensaje para la prensa de Costa Rica: “Me juzgaron como un criminal”. Los malos resultados provocaron que los medios ticos atacaran a Herrera y el propio estratega ahora expresó su sentir sin pelos en la lengua por esta incómoda situación.

No obstante, también se mostró autocrítico y apenado por no haber logrado la clasificación: “Un fracaso para nosotros, hay que asumirlo y hay que afrontarlo. La verdad es que íbamos con mucha ilusión y los dejamos tristes porque no conseguimos el objetivo”.

Miguel Herrera podría volver a dirigir en el futbol de México

Miguel Herrera podría volver a dirigir en el futbol de México (GETTY IMAGES)

¿Qué países clasificaron en las Eliminatorias Concacaf?

  • Estados Unidos (anfitrión)
  • México (anfitrión)
  • Canadá (anfitrión)
  • Panamá
  • Curazao
  • Haití
  • Jamaica (repechaje)
  • Surinam (repechaje)
Mundial 2026: la IA predijo los rivales de México en el sorteo de la fase de grupos

En síntesis

  • Miguel Herrera fue despedido de la Selección de Costa Rica tras quedar fuera del Mundial 2026.
  • El técnico declaró que la prensa lo juzgó “como un criminal” tras los malos resultados.
  • Panamá, Curazao y Haití lograron la clasificación directa en Concacaf; Jamaica y Surinam van a repechaje.
leandro barraza
Leandro Barraza
