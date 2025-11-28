Miguel Herrera fue despedido de la Selección de Costa Rica luego del fracaso en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. En los papeles, el boleto estaba casi asegurado para los ticos por las ausencias de Estados Unidos, México y Canadá (clasificados de antemano como anfitriones). Sin embargo, las cosas fueron cuesta arriba y sorpresivamente no estarán en la próxima cita mundialista.

Publicidad

Publicidad

Al regresar al país, el Piojo platicó con la prensa y dejó un fuerte mensaje para la prensa de Costa Rica: “Me juzgaron como un criminal”. Los malos resultados provocaron que los medios ticos atacaran a Herrera y el propio estratega ahora expresó su sentir sin pelos en la lengua por esta incómoda situación.

No obstante, también se mostró autocrítico y apenado por no haber logrado la clasificación: “Un fracaso para nosotros, hay que asumirlo y hay que afrontarlo. La verdad es que íbamos con mucha ilusión y los dejamos tristes porque no conseguimos el objetivo”.

Miguel Herrera podría volver a dirigir en el futbol de México (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

¿Qué países clasificaron en las Eliminatorias Concacaf?

Estados Unidos (anfitrión)

México (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

Panamá

Curazao

Haití

Jamaica (repechaje)

Surinam (repechaje)

ver también Mundial 2026: la IA predijo los rivales de México en el sorteo de la fase de grupos

En síntesis