Cuando Charlotte FC y Pumas UNAM se preparaban para disputar el partido de este martes por la tarde, una situación cambiante generó caos en la antesala del pitazo inicial. Se largó un intenso chaparrón, con lluvias muy fuertes que azotaron a la ciudad y a las inmediaciones del recinto que albergaría el cruce de Leagues Cup 2026.

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Ante esta situación, y con los antecedentes presentes de lo sucedido en el último Mundial, tanto de clubes como de selecciones, se encendió la preocupación por una posible suspensión. Los aficionados que llegaron a los alrededores del BofA Stadium no pudieron ingresar ya que encontraron las puertas cerradas a causa del diluvio en cuestión.

En este sentido, es de público conocimiento que, de haber alarma de tormenta eléctrica, el inicio suele retrasarse hasta que las autoridades determinan que está todo en condiciones. Si eso sucediese, se pondría un nuevo horario de comienzo del juego así como de salida de los equipos a realizar los ejercicios precompetitivos al campo.

El BofA Stadium se reabre para la Leagues Cup [Foto: Getty]

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A la hora señalada, la organización de la Leagues Cup 2026 anunció el retraso del juego efectivamente, debido a la alarma de tormenta eléctrica. Con la lluvia incesante y el cielo gris oscuro que acompañaba al Bank of America Stadium, se tuvo que demorar el comienzo. El árbitro y los cancheros advirtieron de la situación y se tomó la medida.

Luego de un exhausto análisis del contexto, se determinó que el compromiso arrancará a las 19.22 hora CDMX; sí, diecinueve y veintidós. A partir de las 19.00 horas saldrán los futbolistas a realizar la entrada en calor, y luego se marcharán a vestidores a cambiarse. En minutos los aficionados tendrán permitido ingresar al BofA Stadium para ocupar sus asientos.

De este modo, el encuentro entre Charlotte FC y Pumas UNAM, que significará el estreno de ambos equipos en esta Leagues Cup 2026, comenzará ¡1 hora y 22 minutos más tarde! Durante este rato de incertidumbre, hubo serias discusiones y peleas en la puerta del estadio entre los aficionados locales y las fuerzas de seguridad, que no los dejaban pasar. Clima tenso en la previa…

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Los anuncios oficiales del retraso de Charlotte FC vs. Pumas UNAM:

Due to safety considerations resulting from inclement weather and forecasted thunderstorms in the Charlotte area, Leagues Cup announced that the Phase One match between Charlotte FC and Pumas, has been delayed. Stay tuned for more information. #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/lf6XL3rcan — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 5, 2026