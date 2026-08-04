Los dos goleadores de los 'Universitarios' no aparecen en el once inicial para visitar el BofA Stadium.

Esteban Solari confirmó hace instantes la formación con la que Pumas UNAM saltará al césped del Bank of America Stadium para estrenarse en la Leagues Cup 2026. El equipo mexicano buscará iniciar su recorrido continental con el pie derecho, cuando se vean las caras ante Charlotte FC en su primer juego del torneo.

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Dentro de los elegidos por el estratega argentino, sorprendieron un par de modificaciones que no estaban en los planes de nadie en la previa del duelo internacional. Juninho y Robert Morales no serán titulares en Pumas UNAM ante Charlotte FC en los Estados Unidos, luego de haber sido figuras el pasado fin de semana.

Más allá del asombro de gran parte de la fanaticada, no se trata de lesiones o problemas físicos que los delanteros pudieran sentir en la previa del juego de Leagues Cup. Lo cierto es que el cuerpo técnico decidió darle descanso a sus goleadores, dentro de la dosificación de minutos que se planificó ante el duro calendario.

Morales y Juninho no comienzan en Pumas [Foto: Imago]

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Con esta determinación, el entrenador brindará la chance de jugar a Guillermo Martínez, quien viene de ser parte de la nómina de México en la última Copa del Mundo. Tras los rumores de salida que nunca se concretaron, el ‘Memote’ posee la oportunidad de intentar ganarse un lugar y demostrarle al ‘Tano’ que está para tener más minutos.

Con la ausencia de Juninho y Robert Morales, la alineación titular de Pumas UNAM para visitar a Charlotte FC por el debut en la Leagues Cup 2026 será: Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Ruben Duarte, Álvaro Angulo; Víctor Arteaga, Pedro Vite; Luciano Herrera, Adalberto Carrasquilla, Uriel Antuna; Guillermo Martínez.

En su última participación con Pumas UNAM por la Liga MX, Juninho viene de marcar un hat-trick y Morales de aportar un gol y dos asistencias, en la goleada ante FC Juárez. Este martes, los dos atacantes estarán en el banquillo y serán alternativas para el segundo tiempo en caso de que el equipo los necesite para el transcurso del juego.