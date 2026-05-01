La Selección Colombiana ha ingresado en estado de alerta total por el presente que le toca atravesar su capitán y bandera, James Rodríguez. El experimentado enganche está transitando tiempos muy complicados a nivel personal en su equipo, y en el seno de la ‘Tricolor’ están que trillan. A todo esto, un nuevo capítulo se ha sumado en la escena del talentoso futbolista.

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Las cosas ya se habían puesto extrañas cuando el mediocampista se demoró tanto en encontrar un nuevo club tras su salida de León. El mercado pasado, el “10” estuvo mucho tiempo inactivo mientras analizaba distintas propuestas, sin ponerse un plazo límite pensando en la Copa del Mundo. Por supuesto, esa pausa y el lapso perdido le pasaron el precio al volver al ruedo.

Desde su llegada a su nuevo equipo en febrero pasado, James Rodríguez sólo lleva disputados ¡176 minutos! con Minnesota United, entre la Major League Soccer y la US Open Cup. Distintos factores se han cruzado para que el colombiano no pudiese participar de la mayoría de los partidos del cuadro estadounidense y la paciencia empieza a agotarse.

La demora de la Visa, una contusión y una deshidratación habían sido las causas de los encuentros que se perdió en febrero, marzo y abril respectivamente con su club en esta etapa. En cada caso, fueron situaciones que pueden ocurrirles a los futbolistas en distintas circunstancias; ahora bien, la reiteración de ausencias sí comienza a generar una falta de tolerancia entre los fans.

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James Rodríguez lo vive más de fuera que dentro [Foto: Getty]

James Rodríguez se ‘baja’ de Columbus Crew vs. Minnesota United:

A pocas horas del próximo partido de su equipo, James Rodríguez quedó fuera de la convocatoria para el siguiente juego, que Minnesota United disputará ante Columbus Crew este sábado. El volante colombiano había entrenado con normalidad toda la semana, lo cual acabó llamando la atención de los aficionados con su falta en la lista de citados para el partido.

Tras conocerse la ausencia del enganche en la lista de jugadores para la visita a Columbus Crew, Minnesota United anunció que fue “debido a un procedimiento médico rutinario previamente programado, no relacionado con ninguna lesión”. Ahora bien, la institución de la MLS no tuvo intenciones de dar a conocer pormenores de ese tratamiento, ni de la condición en la que realmente se encuentra el astro sudamericano.

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Hasta el momento, no han trascendido detalles del estado de salud de James Rodríguez, que preocupa a todos por la poca información oficial y por su nula regularidad. A nivel clubes, no juega dos partidos seguidos completos desde noviembre, cuando todavía vestía los colores del Club León. De allí en más, solo pudo participar de dos compromisos (y sin terminarlos) con la Selección Colombiana.

Sin entrar en cuestiones puntuales de su baja para el enfrentamiento ante Columbus Crew por la MLS, Minnesto United anunció que el volante “se reincorporará a los entrenamientos del equipo la próxima semana”. Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026, y en su país no están del todo convencidos sobre lo que James pueda darle a su seleccionado durante el torneo de mitad de año.