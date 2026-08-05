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¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Atlético de San Luis por la Leagues Cup 2026

Inter Miami y Atlético de San Luis se enfrentan por la Leagues Cup. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Lionel Messi juega contra Atlético de San Luis
© Getty ImagesLionel Messi juega contra Atlético de San Luis

Este miércoles 5 de agosto continúa a disputarse la Leagues Cup 2026. Uno de los partidos que se juegan tiene como protagonistas al Inter Miami y a Atlético de San Luis, equipos que se cruzan a partir de las 17:30hs (CDMX) en el Estadio Nu de Miami.

El fin de semana pasado Lionel Messi volvió a jugar después de sus breves vacaciones tras el Mundial 2026 en el empate de Inter Miami por 2-2 contra Columbus Crew. El argentino ingresó en la segunda mitad y aún no se sabe si ya será titular este miércoles ante Atlético de San Luis.

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Por su parte, los Potosinos vienen de igualar 0-0 con Xolos en la Liga MX y todavía no pudieron ganar en el Apertura 2026. Atlético de San Luis tiene un partido complicado como visitante frente al Inter Miami y buscará dar la sorpresa por la Leagues Cup.

La probable alineación de Inter Miami

  • Ríos Novo
  • Mura
  • Caicedo
  • Micael
  • Allen
  • Casemiro
  • Bright
  • De Paul
  • Mateo Silvetti
  • Pinter
  • Luis Suárez

La probable alineación de Atlético de San Luis

  • Andrés Sánchez
  • Robson Bambu
  • Miguel García
  • Eduardo Águila
  • Oscar Macías
  • Román Torres
  • David Rodríguez
  • Sébastien Salles-Lamonge
  • Lucas Esteves
  • Leonardo Flores
  • Sérgio
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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