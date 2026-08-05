Este miércoles 5 de agosto continúa a disputarse la Leagues Cup 2026. Uno de los partidos que se juegan tiene como protagonistas al Inter Miami y a Atlético de San Luis, equipos que se cruzan a partir de las 17:30hs (CDMX) en el Estadio Nu de Miami.
El fin de semana pasado Lionel Messi volvió a jugar después de sus breves vacaciones tras el Mundial 2026 en el empate de Inter Miami por 2-2 contra Columbus Crew. El argentino ingresó en la segunda mitad y aún no se sabe si ya será titular este miércoles ante Atlético de San Luis.
Por su parte, los Potosinos vienen de igualar 0-0 con Xolos en la Liga MX y todavía no pudieron ganar en el Apertura 2026. Atlético de San Luis tiene un partido complicado como visitante frente al Inter Miami y buscará dar la sorpresa por la Leagues Cup.
La probable alineación de Inter Miami
- Ríos Novo
- Mura
- Caicedo
- Micael
- Allen
- Casemiro
- Bright
- De Paul
- Mateo Silvetti
- Pinter
- Luis Suárez
La probable alineación de Atlético de San Luis
- Andrés Sánchez
- Robson Bambu
- Miguel García
- Eduardo Águila
- Oscar Macías
- Román Torres
- David Rodríguez
- Sébastien Salles-Lamonge
- Lucas Esteves
- Leonardo Flores
- Sérgio