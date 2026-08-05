Toluca recibe a Seattle Sounders en el Nemesio Díez por la Leagues Cup. La información de cómo ver el partido en México.

Toluca comienza este miércoles su andadura en la Leagues Cup 2026. El primer rival de los Diablos Rojos es el Seattle Sounders, el actual campeón vigente de este torneo. El encuentro comienza a las 20:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Nemesio Diez.

Publicidad

Toluca tiene la ventaja de ser local debido a que fue bicampeón de la Liga MX y se le dio ese beneficio en esta nueva edición de la Leagues Cup. Este es el único título que el club escarlata no logró con Antonio Mohamed e intentarán ganarlo este año.

¿Por dónde ver el partido en México?

La noticia positiva para los aficionados escarlatas es que el juego de Toluca frente a Seattle Sounders puede verse por televisión abierta por Imagen Televisión. A su vez el partido también es transmitido por Apple TV mediante el MLS Season Pass de la plataforma.

La actualidad de ambos equipos

El equipo de Antonio Mohamed viene de ganarle por 3-1 a Necaxa el pasado fin de semana por el Apertura 2026 y se recuperó de la derrota en el Campeón de Campeones ante Cruz Azul. Toluca busca iniciar en la Leagues Cup de buena manera con un triunfo ante Seattle Sounders.

Publicidad

Por su parte, el equipo de la MLS no llega en su mejor momento debido a que acumula seis derrotas consecutivas. Seattle Sounders perdió frente a Portland Timbers dos veces y luego ante Austin FC y Philadelphia Union tras el reinicio luego del Mundial.

En síntesis