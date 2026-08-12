Dónde ver EN VIVO Inter Miami vs. Club León por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Los Verdiblancos se juegan la clasificación a cuartos de final en el Nu Stadium. Conoce las opciones para sintonizar el partido.

Inter Miami recibe este miércoles al Club León en un partido decisivo correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El encuentro comienza a las 17:30hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Nu Stadium de Florida.

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El duelo es trascendental para las aspiraciones de ambos conjuntos. El equipo de la Liga MX busca asegurar su clasificación y mantener un paso firme en el certamen, mientras que la franquicia de Florida está obligada a buscar el triunfo luego de su reciente derrota ante Rayados.

¿Por dónde ver el partido en México?

El juego entre Inter Miami y León no contará con transmisión por televisión abierta o cable tradicional en México. El partido se puede ver de manera exclusiva a través del servicio de streaming Apple TV, mediante la suscripción al MLS Season Pass de la plataforma, la cual posee los derechos de transmisión global del torneo.

La actualidad de ambos equipos

El equipo local llega a este compromiso con la necesidad de hacerse fuerte en casa. Las Garzas buscarán imponer condiciones tras la derrota por 2-1 ante Rayados de Monterrey, pero no podrán contar con su máxima figura: Lionel Messi.

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Por su parte, el Club León llega con la motivación a tope. La escuadra esmeralda ganó sus dos partidos e intentará demostrar el poderío de la Liga MX en territorio estadounidense, buscando un triunfo como visitante que le permita consolidarse en el torneo y avanzar con paso invicto hacia las rondas de eliminación directa.