Dónde ver EN VIVO Rayados vs. Nashville por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Rayados de Monterrey se juega su permanencia en la Leagues Cup 2026 este miércoles. El rival en turno para el conjunto regiomontano es Nashville SC, en un duelo decisivo correspondiente a la Jornada 3 de la fase de grupos. El encuentro comienza a las 18:10 horas (tiempo del Centro de México) y se lleva a cabo en el GEODIS Park.

Publicidad

La escuadra albiazul saldrá al terreno de juego obligada a sumar de a tres para mantener firmes sus aspiraciones de avanzar a las instancias finales del torneo. Además, este choque representa una oportunidad de revancha para Monterrey ante el cuadro estadounidense tras cruzarse en ediciones pasadas del certamen binacional.

¿Por dónde ver el partido en México?

La gran noticia para los aficionados de la Pandilla es que el partido de Rayados frente a Nashville SC podrá verse en televisión abierta a través de Imagen Televisión. De igual forma, el encuentro será transmitido en vivo vía streaming mediante Apple TV con el MLS Season Pass.

La actualidad de ambos equipos

El conjunto de Rayados llega a esta última fecha del grupo con un saldo de una victoria y una derrota en sus primeros dos partidos. Con 3 puntos en su cuenta, los dirigidos por el cuerpo técnico regiomontano necesitan imponer condiciones en calidad de visitante para asegurar su lugar en los cuartos de final sin depender de combinaciones complejas en otros frentes.

Publicidad

Por su parte, Nashville SC afronta este compromiso en una situación similar. El club de la MLS también cosecha 3 unidades y sabe que un triunfo ante Monterrey es el único camino para seguir con vida en la competencia, lo que promete un duelo electrizante y de ida y vuelta desde el primer minuto.

En síntesis