Esto es lo que le espera al elenco capitalino en su primer compromiso internacional del semestre.

El Estadio Azteca será el centro de atención del jueves en la Leagues Cup 2026, cuando el Coloso de Santa Úrsula sea el anfitrión de la presentación oficial del Club América. El dueño de casa se estrenará en la competencia internacional esta noche, en un enfrentamiento muy caliente contra el San Diego FC de los Estados Unidos.

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Las ‘Águilas’ tienen la sangre en el ojo luego de aquella dolorosa eliminación como locales ante Nashville en CONCACAF, y ahora van por la revancha en la Leagues Cup. Sin embargo, el presente es más alentador: actualmente marchan líderes en la Liga MX, dominando el Apertura 2026 tras las primeras jornadas y aún invictos.

El encuentro entre el Club América y San Diego FC, por la jornada 1 de la fase de liga de esta Leagues Cup 2026, se disputará HOY jueves 6 de agosto a las 23.00 hora CDMX. A diferencia de la mayoría de los equipos mexicanos, el cuadro azulcrema será local y tendrá el apoyo de todo su público en el mítico Estadio Azteca.

América busca otra victoria consecutiva en el semestre [Foto: CA]

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¿Qué pasa si América pierde ante San Diego FC por la Leagues Cup 2026?

Una derrota de las ‘Águilas’ esta noche pondría en riesgo las chances de clasificación pero no eliminaría al conjunto de Guillermo Almada del certamen. En caso de sufrir una caída hoy en el Banorte, continuarían con 0 puntos pero deberían hacer luego de 6 de 6 y esperar que ayuden los resultados ajenos.

¿Qué pasa si América empata ante San Diego FC por la Leagues Cup 2026?

Una igualdad del cuadro azulcrema en casa llevaría el partido a una tanda de penales para definir al club que sumará un “punto extra” para la tabla de su zona. Si los de Coapa ganan la serie desde los doce pasos sumarían 2 puntos, mientras que si la pierden apenas acumularían 1 punto y quedarían bastante relegados.

¿Qué pasa si América gana ante San Diego FC por la Leagues Cup 2026?

Un triunfo del equipo de Guillermo Almada este jueves los pondría entre los líderes de la zona de México en el torneo, con sus primeros 3 puntos ganados. En ese escenario, sabiendo que clasifican los cuatro mejores mexicanos, tendría serias posibilidades de meterse en la siguiente fase a falta de dos juegos más.