Dónde ver EN VIVO Tigres vs. Vancouver Whitecaps por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming

Tigres enfrenta a Vancouver Whitecaps por la tercera jornada de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará este martes en el Estadio Universitario, con transmisión en vivo por TV y streaming.

Tigres UANL y Vancouver Whitecaps se enfrentan este martes 11 de agosto por la tercera jornada de la primera fase de la Leagues Cup 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Universitario (El Volcán) en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, e inicia a partir de las 20:00 horas (tiempo del Centro de México).

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El equipo felino buscará sellar su clasificación a la ronda eliminatoria del torneo binacional aprovechando el cobijo de su público. Por su parte, el conjunto canadiense de la MLS llega con la obligación de sumar puntos tras un arranque complicado en el certamen y tratará de dar el golpe en territorio mexicano.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Tigres y Vancouver Whitecaps de este martes 11 de agosto se puede ver en México en televisión abierta a través de la señal de Imagen Televisión y vía streaming de manera global mediante el MLS Season Pass en Apple TV.

México: MLS Season Pass (Apple TV) e Imagen Televisión

MLS Season Pass (Apple TV) e Imagen Televisión Centroamérica: MLS Season Pass (Apple TV)

MLS Season Pass (Apple TV) Sudamérica: MLS Season Pass (Apple TV)

MLS Season Pass (Apple TV) Estados Unidos: MLS Season Pass (Apple TV), FS1 / FOX Deportes

MLS Season Pass (Apple TV), FS1 / FOX Deportes España: MLS Season Pass (Apple TV)

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Tigres UANL marcha invicto en la competición luego de sumar en sus primeros compromisos del grupo. El conjunto regiomontano tiene como objetivo avanzar entre los mejores de la tabla para definir en casa las siguientes fases del certamen.

Por su parte, Vancouver Whitecaps no atraviesa su mejor momento en la Leagues Cup 2026 tras haber caído en sus dos primeros partidos. La escuadra canadiense está urgida de cosechar una victoria en los 90 minutos para mantener vivas sus aspiraciones de meterse entre los clasificados a los cuartos de final de la competencia.

En sintesis

Tigres UANL enfrenta a Vancouver Whitecaps este martes 11 de agosto en el Volcán.

enfrenta a Vancouver Whitecaps este martes 11 de agosto en el Volcán. Imagen Televisión y Apple TV transmitirán el partido de Tigres UANL en vivo.

transmitirán el partido de Tigres UANL en vivo. Vancouver Whitecaps cayó ante Atlante en su debut dentro de la Leagues Cup 2026.