¿Dónde y en qué estadio juegan América vs. Portland Timbers por la Leagues Cup 2026?

América visita este domingo a Portland Timbers por la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. El partido se disputará en territorio estadounidense y será un nuevo desafío para las Águilas de Guillermo Almada.

América va por otro triunfo en la Leagues Cup 2026 que le permita meterse entre los ocho mejores del torneo, después de haber comenzado su participación con una contundente goleada por 3-0 ante San Diego FC en el Estadio Azteca en su primer partido.

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Desde las 20:15 horas de la Ciudad de México, las Águilas volverán a tener acción en el certamen internacional cuando visiten a Portland Timbers por la segunda jornada. El equipo de Guillermo Almada buscará mantener su invicto y lograr la clasificación.

El encuentro tendrá como escenario al histórico Providence Park, ubicado en la ciudad de Portland, Oregón, Estados Unidos. Se trata de uno de los estadios con mayor tradición futbolística de la región y será el escenario donde América intentará conseguir otros tres puntos.

Providence Park: historia, capacidad y todos sus datos

El Providence Park es uno de los recintos deportivos más tradicionales de Portland. A lo largo de su historia recibió diferentes nombres, entre ellos PGE Park, Civic Stadium y Jeld-Wen Field, hasta adoptar su denominación actual.

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El estadio fue inaugurado en 1926 y cuenta actualmente con capacidad para 25.218 espectadores. Con el paso de los años atravesó importantes procesos de remodelación, principalmente en 2001 y 2010, que permitieron modernizar sus instalaciones.

En sus primeros años fue conocido como Estadio Cívico Multnomah, un nombre relacionado con el club amateur que utilizaba el recinto. Una de sus particularidades es que, a diferencia de muchos estadios de futbol de Estados Unidos, cuenta con una superficie de césped sintético FieldTurf.

Actualmente, Providence Park es la casa de Portland Timbers, equipo de la Major League Soccer, y de Portland Thorns FC, conjunto de la National Women’s Soccer League. También juega allí como local el equipo de fútbol americano universitario Portland State Vikings.

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