El delantero chileno vuelve a la Primera División de México tras su paso por el torneo de Estados Unidos.

El nuevo curso de la Liga MX está en marcha con el inicio del Apertura 2026. Todos los conjuntos de la Primera Divsión de México ya luchan por el título de la máxima categoría pero a su vez también trabajan en las altas y bajas de la plantilla.

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Y un equipo que ha sumado una cara nuevo en las últimas horas es Atlético San Luis. Siguiendo la información brindada por el periodista César Luis Merlo, el delantero Felipe Mora se sumará al conjunto potosino tras su paso por el Portland Timbers de la MLS.

El comunicador argentino detalló que acuerdo institucional consta de una transferencia total de sus derechos federativos y que firmará un contrato hasta diciembre del 2027. La directiva buscaba un atacante que tuviera un conocimiento de la competencia.

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Merlo también agregó a su información que las charlas entre todas las partes fueron fluidas y llegaron a buen puerto para que el traspaso se pueda realizar. Lo único que resta para formalizar el fichaje es el examen médico y la firma del contrato.

Mora tuvo un paso significativo ya que estuvo allí desde principios de 2021, siendo más de 5 años en el equipo. Allí fue campeón en 2020 de la Primera División de Estados Unidos. Su último equipo en México fue Pumas UNAM, por lo que buscará mostrar su mejor versión en territorio nacional.

¿Cómo fue el paso de Felipe Mora en Portland Timbers?

En total, fueron 172 compromisos disputados por el jugador en la entidad de Oregon, anotando 54 goles y realizando 17 asistencias, siendo una pieza de mucha importancia, a tal punto de ser el tercer máximo goleador histórico de la franquicia

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En síntesis