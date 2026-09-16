¿Dónde y en qué estadio juegan Inter Miami vs. Cruz Azul por el Campeones Cup 2026?

Inter Miami y Cruz Azul se miden este miércoles en una apasionante edición de la Campeones Cup 2026. El encuentro entre el campeón de la MLS y el monarca de la Liga MX está programado para arrancar a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México) y se disputará en el Nu Stadium de Miami, Florida.
Ambas escuadras saldrán al terreno de juego a disputar un título oficial a partido único, reviviendo el atractivo choque internacional entre clubes mexicanos y estadounidenses.
¿Por dónde ver el partido en México?
La afición mexicana contará con múltiples alternativas para seguir las acciones en vivo. El partido entre Inter Miami y Cruz Azul podrá verse en televisión abierta por las pantallas de Canal 5 e Imagen Televisión. Asimismo, estará disponible en televisión de paga a través de TUDN, y vía streaming por ViX Premium y Apple TV (mediante el MLS Season Pass).
La actualidad de ambos equipos
El conjunto de Inter Miami, comandado en el campo por Lionel Messi, llega a este compromiso buscando añadir un trofeo más a sus vitrinas ante su público. La escuadra de Florida ha mantenido una intensa actividad en la temporada regular y pretende imponer su condición de local para quedarse con la copa.
Por su parte, Cruz Azul se presenta a esta cita internacional con la firme intención de llevarse el galardón a territorio mexicano. La Máquina ha mostrado solidez en sus recientes participaciones continentales y buscará mostrar su mejor versión táctica para neutralizar el ataque rival y coronarse en suelo estadounidense.
En síntesis
- Inter Miami y Cruz Azul jugarán la Campeones Cup 2026 este miércoles.
- Inter Miami recibirá a Cruz Azul en el Nu Stadium a las 18:00 horas.
- El partido será transmitido en México por Canal 5, Imagen Televisión, TUDN, ViX y Apple TV.