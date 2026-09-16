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CAMPEONES CUP

¿Dónde y en qué estadio juegan Inter Miami vs. Cruz Azul por el Campeones Cup 2026?

Conoce todos los detalles sobre el encuentro que busca un nuevo campeón en el plano internacional.

Inter Miami y Cruz Azul definen la Campeones Cup 2026.
© GETTY IMAGESInter Miami y Cruz Azul definen la Campeones Cup 2026.

Inter Miami y Cruz Azul se miden este miércoles en una apasionante edición de la Campeones Cup 2026. El encuentro entre el campeón de la MLS y el monarca de la Liga MX está programado para arrancar a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México) y se disputará en el Nu Stadium de Miami, Florida.

Ambas escuadras saldrán al terreno de juego a disputar un título oficial a partido único, reviviendo el atractivo choque internacional entre clubes mexicanos y estadounidenses.

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¿Por dónde ver el partido en México?

La afición mexicana contará con múltiples alternativas para seguir las acciones en vivo. El partido entre Inter Miami y Cruz Azul podrá verse en televisión abierta por las pantallas de Canal 5 e Imagen Televisión. Asimismo, estará disponible en televisión de paga a través de TUDN, y vía streaming por ViX Premium y Apple TV (mediante el MLS Season Pass).

La actualidad de ambos equipos

El conjunto de Inter Miami, comandado en el campo por Lionel Messi, llega a este compromiso buscando añadir un trofeo más a sus vitrinas ante su público. La escuadra de Florida ha mantenido una intensa actividad en la temporada regular y pretende imponer su condición de local para quedarse con la copa.

Por su parte, Cruz Azul se presenta a esta cita internacional con la firme intención de llevarse el galardón a territorio mexicano. La Máquina ha mostrado solidez en sus recientes participaciones continentales y buscará mostrar su mejor versión táctica para neutralizar el ataque rival y coronarse en suelo estadounidense.

En síntesis

  • Inter Miami y Cruz Azul jugarán la Campeones Cup 2026 este miércoles.
  • Inter Miami recibirá a Cruz Azul en el Nu Stadium a las 18:00 horas.
  • El partido será transmitido en México por Canal 5, Imagen Televisión, TUDN, ViX y Apple TV.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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