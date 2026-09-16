Uno de los interrogantes de los espectadores será la relevancia que se toma al consagrado de la final.

Inter Miami y Cruz Azul serán los protagonistas de un muy atractivo cruce internacional entre mexicanos y estadounidenses, este miércoles desde el NU Stadium. Los poderosos equipos de Concacaf se medirán en el marco de la edición 2026 del Campeones Cup, una de las competiciones más modernas del continente.

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¿Por qué juegan Inter Miami vs. Cruz Azul por el Campeones Cup 2026?

El Campeones Cup es una competencia que cruza a los mejores equipos de Estados Unidos y de México de la última temporada. En el caso de EEUU, el que llega es el ganador de la MLS Cup, y en el caso de MX, el que llega es el vencedor del Campeones Cup de la Liga MX. Ambos son los torneos clasificatorios a este certamen internacional.

Para el Campeones Cup 2026, las ‘Garzas’ sacaron su pasaje gracias a haber sido los ganadores de la MLS Cup 2025, donde en la final derrotaron por 3-1 a los Seattle Sounders. ‘La Máquina Cementera’, por su lado, obtuvo su boleto por haber sido la ganadora del Campeón de Campeones 2026, donde vencieron por 3-1 al Toluca en la final.

Inter Miami y Cruz Azul van por el Campeones Cup.

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¿El Campeones Cup 2026 que juegan Inter Miami y Cruz Azul es oficial?

Lo primero que hay que decir sobre la validez del trofeo que levanta el vencedor de este partido es que sí se trata de un título oficial, creado en conjunto entre MLS y Liga MX. Aquel equipo que se consagre esta tarde en Estados Unidos se anotará la coronación en su palmarés y pondrá el galardón en sus vitrinas cuando lo lleven para casa.

Las dudas que se generaron entre los espectadores sobre la autenticidad del título surgen de que no es un trofeo oficial de la Concacaf en particular, ya que no lo organiza. No se cuenta dentro de los títulos de Concacaf que tiene cada equipo que forma parte de la confederación, pero sí como un título internacional del club que lo gana.

¿Cómo es el trofeo del Campeones Cup 2026 que pelean Inter Miami y Cruz Azul?

La Copa que levantará quien logre el triunfo es una pieza de plata con un acabado en hoja de oro de 24 quilates, diseñado por el orfebre mexicano José Marmolejo, de Izta Galerías. Uno de los elementos más distintivos del trofeo es su particular base, elaborada con obsidiana extraída de la zona de Teotihuacán, en el Estado de México.

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El elemento, de un peso de 9,6 kilos y una altura cercana a los 50 centímetros, presenta la forma de un pétalo del que emerge el número “1” en dorado. Este diseño representa la unión entre la MLS y la Liga MX, más allá de que dos de sus equipos se enfrenten. Es uno de los varios torneos organizados en conjunto entre ambos países.