¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones confirmadas de Inter Miami vs. Orlando City por la Leagues Cup 2025

Las Garzas y los Leones se enfrentan por la Semifinales del certamen internacional que enfrenta a la Liga MX y la MLS.

Por Agustín Zabaleta

Inter Miami y Orlando City se cruzan por la Semifinales de la Leagues Cup 2025
© Getty ImagesInter Miami y Orlando City se cruzan por la Semifinales de la Leagues Cup 2025

Por los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025Inter Miami y Orlando City se miden este miércoles 27 de agosto desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Chase Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale. Los dos equipos buscan estar en la definición del torneo.

[Mira la Leagues Cup 2025 AQUÍ, a través del MLS Season Pass de Apple TV]

El equipo a cargo de Javier Mascherano viene de un empate por 1-1 en su visita a DC United y es 6° en la Conferencia Este de la temporada 2025 de la MLS. El conjunto rosa busca recuperar el cetro de campeón del torneo conquistado en 2023.

Del lado del equipo dirigido por Óscar Pareja, arriban con una dura goleada en contra por 5-1 en su visita a Nashville SC. Pese a ello, se mantienen 5° en la tabla de posiciones, apenas un lugar arriba de su lugar del turno, con el que disputará una nueva edición del Derby de Florida.

La alineación confirmada de Inter Miami vs. Orlando City

  • Óscar Ustari
  • Ian Fray
  • Gonzalo Luján
  • Maximiliano Falcón
  • Jordi Alba
  • Sergio Busquets
  • Yannick Bright
  • Rodrigo De Paul
  • Lionel Messi
  • Baltasar Rodríguez
  • Luis Suárez
  • DT: Javier Mascherano
La alineación confirmada de Orlando City vs. Inter Miami

  • Pedro Gallese
  • Alex Freeman
  • Rodrigo Schlegel
  • Robin Jansson
  • David Brekalo
  • César Araujo
  • Eduard Atuesta
  • Marco Pasalic
  • Martín Ojeda
  • Iván Angulo
  • Luis Muriel
  • DT: Óscar Pareja
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
