Por los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025, Inter Miami y Orlando City se miden este miércoles 27 de agosto desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Chase Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale. Los dos equipos buscan estar en la definición del torneo.

Publicidad

Publicidad

[Mira la Leagues Cup 2025 AQUÍ, a través del MLS Season Pass de Apple TV]

ver también La reacción de Lionel Messi tras el gol de penal de Luis Suárez ante Tigres en la Leagues Cup 2025

El equipo a cargo de Javier Mascherano viene de un empate por 1-1 en su visita a DC United y es 6° en la Conferencia Este de la temporada 2025 de la MLS. El conjunto rosa busca recuperar el cetro de campeón del torneo conquistado en 2023.

Del lado del equipo dirigido por Óscar Pareja, arriban con una dura goleada en contra por 5-1 en su visita a Nashville SC. Pese a ello, se mantienen 5° en la tabla de posiciones, apenas un lugar arriba de su lugar del turno, con el que disputará una nueva edición del Derby de Florida.

La alineación confirmada de Inter Miami vs. Orlando City

Óscar Ustari

Ian Fray

Gonzalo Luján

Maximiliano Falcón

Jordi Alba

Sergio Busquets

Yannick Bright

Rodrigo De Paul

Lionel Messi

Baltasar Rodríguez

Luis Suárez

DT: Javier Mascherano

Publicidad

Publicidad

ver también Joya del Inter Miami le daría la espalda a Estados Unidos para jugar con la Selección Mexicana

La alineación confirmada de Orlando City vs. Inter Miami