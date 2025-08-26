La jornada de este miércoles será especial para los fanáticos futboleros: a partir de la tarde, se disputarán las dos semifinales de la Leagues Cup 2025, que tendrán como protagonistas a cuatro contendientes estadounidenses, entre ellos, el equipo que defiende el título de campeón y que va por el bicampeonato en esta nueva edición: el Inter Miami.

Las ‘Garzas’, que conquistaron la temporada pasada del certamen pese a su corto tiempo de vida, vienen de dar uno de los batacazos al eliminar Tigres UANL, uno de los equipos más poderosos de México. Ahora, tienen por delante otra prueba no menos sencilla: deberán superar al Orlando City, que llega tras sacar ni más ni menos que a Toluca, último campeón de la Liga MX.

Sin embargo, a tan sólo horas del desarrollo de esta instancia decisiva del torneo continental, en Fort Lauderdale reina la incertidumbre sobre un tema primordial: si Lionel Messi jugará o no este miércoles ante los ‘Leones’ en busca de un boleto a la gran final. El astro argentino viene de perderse un par de partidos por molestias físicas y eso tiene en alerta a toda la institución.

Así vio Messi los últimos juegos de Inter Miami: desde las gradas [Foto: Getty]

En este escenario, hace instantes desde Inter Miami dieron a conocer el estado actual de Leo, capitán del primer equipo. Fue Javier Morales, ayudante de campo de Javier Mascherano, quien en la rueda de prensa reglamentaria previa al partido brindó detalles del presente del ’10’, en la antesala de la semifinal de la Leagues Cup ante el Orlando City.

En respuesta al principal interrogante previo al choque copero, Morales dejó más dudas que certezas con su respuesta. “Leo entrenó con nosotros y lo hizo bien, completó el entrenamiento; vamos a ver cómo se siente en el transcurso del día y tomaremos una decisión, por suerte se entrenó y eso es algo super positivo, pero tenemos que esperar“, apuntó la mano derecha del entrenador albiceleste, que decidió no explayarse para no salirse del libreto y evitar malos entendidos.

De este modo, con las declaraciones del integrante del cuerpo técnico de Inter Miami, queda a las claras que Messi no se encuentra aún al 100% y, de llegar a ser titular ante el Orlando, jugará entre algodones por la importancia del partido. Si sale de la partida o comienza en la banca se definirá justo antes del juego, y habrá que aguardar a las horas previas a la semifinal para conocer de la presencia de la máxima estrella de las ‘Garzas’.

El partido Inter Miami vs. Orlando City se llevará a cabo este miércoles 27 de agosto, con sede en el Chase Stadium (Fort Lauderdale, Estados Unidos), a partir de las 18.30 horas del Centro de México, por la primera semifinal de la Leagues Cup 2025. El encuentro contará con la transmisión exclusiva del MLS Season Pass de Apple TV para todo el territorio mexicano.