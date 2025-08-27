Es tendencia:
La actitud anti deportiva de Lionel Messi para con el árbitro durante el Inter Miami vs. Orlando City por la Leagues Cup 2025

Una extraña reacción del astro argentino tras una falta recibida en el duelo de las Garzas ante los Leones por el torneo internacional.

Por Agustín Zabaleta

Por los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025Inter Miami y Orlando City se miden en el Chase Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale. Los dos equipos buscan estar en la definición del torneo en un trepidante Derby de Florida que calienta el partido.

Cuando el partido estaba 0-0 a la media hora de partido, Lionel Messi, capitán y referente del equipo, intentó pasar entre tres jugadores de los Leones pero fue derribado. Para el árbitro guatemalteco Walter López no fue nada y dejó seguir la jugada.

Ante esto, el Campeón del Mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 reaccionó de una manera particular. Aplaudiendo y riéndose de manera irónica por la decisión del juez. Estos gestos bien pudieron haber sido sancionados por el colegiado por no respetar a la autoridad y sacarle tarjeta amarilla.

Este reacción del jugador de 38 años resulta particular ya que no es un jugador que apunte contra el árbitro de turno. Su perfil bajo durante su carrera no lo ha caracterizado como uno que enfrente a los jueces, algo que sin embargo, si ha cambiado en los últimos años de su carrera. Más rebelde, más protestón, no se guarda nada cuando así lo cree.

¿Cuándo es la Final de la Leagues Cup 2025?

Cabe recordar que el cuadro rosa y el cuadro violeta disputan las Semifinales de la edición 2025 por un boleto a la Final del torneo, donde el cuadro de Messi supo ganar en 2023. El duelo será este domingo 31 de agosto en el Lumen Field (Seattle) o Dignity Health Sports Park (Los Ángeles) según si clasifica LA Galaxy o Seattle Sounders.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
