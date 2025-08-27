Es tendencia:
¡A la final! El GOLAZO de Leo Messi para Inter Miami ante Orlando City en la Leagues Cup

El astro argentino le dio el triunfo y el boleto a la gran final a su equipo con una definición notable. Mira el video.

Por Martín Zajic

Messi y el gol de la clasificación de Inter Miami.
El Chase Stadium volvió a ser anfitrión de una noche mágica, esta vez por la Leagues Cup. El recinto de Fort Lauderdale terminó el miércoles a los pies de su máxima estrella y principal referente: Lionel Messi volvió a meter a su equipo en una final, con protagonismo absoluto y decisivo del argentino en el marcador para lograr el resultado que necesitaban.

[Mira la Leagues Cup 2025 AQUÍ, a través del MLS Season Pass de Apple TV]

Tras haberse ido al entretiempo por diferencia de uno en contra en el resultado, Inter Miami venció por 3-1 a Orlando City en su casa, y se clasificó al duelo por el título de la Leagues Cup. El defensor del título volvió a hacer de su localía una fortaleza, dio vuelta el marcador y con su capitán como figura, intentará quedarse con el bicampeonato.

Esta victoria no hubiese sido posible sin el “10”: Leo anotó un doblete para la remontada de las ‘Garzas’ ante los ‘Leones’. Primero, vía tiro penal, bien cobrado por el árbitro, y luego, con una jugada colectiva sensacional que el astro albiceleste definió con un tiro cruzado, luego de una combinación con su histórico compañero Jordi Alba.

Cabe recordar que Lionel Messi tuvo que ‘infiltrarse’ físicamente para jugar este partido, dado que no llegó a recuperarse al ciento por ciento de la lesión que arrastra desde hace ya algunas semanas. Pese a todo lo que le sucedió en la previa, disputó el encuentro completo y se obsequió dos tantos, los cruciales para llevarse una alegría inmensa a su casa e ir por otro título.

Tras el par de conquistas de Messi, Telasco Segovia decoró el marcador y puso el 3-1 final, para que todo Inter Miami delire con una nueva clasificación a la final de la Leagues Cup. El campeón defensor, que se coronó en 2024, intentará repetir aquel logro histórico: Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders se batirán a duelo para definir quién será su contendiente.

Con Messi y Cristiano: los 10 deportistas mejor pagos del mundo en 2025 según Forbes

Con Messi y Cristiano: los 10 deportistas mejor pagos del mundo en 2025 según Forbes

El festejo de Lionel Messi con sus hijos tras su segundo gol:

martín zajic
Martín Zajic
