Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario de Allan Saint-Maximin en América

Lionel Andrés Messi sigue demostrando su importancia en el futbol mundial y, a sus 38 años, continúa brillando en Inter Miami. Es una de las máximas figuras del equipo dirigido por Javier Mascherano, donde su influencia va más allá de los goles y asistencias.

Publicidad

Publicidad

ver también La reacción de David Faitelson al debut con gol de Allan Saint-Maximin en América

Según informes de la MLS, el astro argentino es el futbolista mejor pago del país actualmente, con un salario de 12 millones de dólares por temporada. Aunque el mismo asciende a 20 millones contando los acuerdos y patrocinios que tiene el jugador.

En el otro extremo, la Liga MX ha incorporado en los últimos meses a varios futbolistas de renombre, que lograron que el certamen sea aún más competitivo. Es por ese motivo que los clubes mexicanos han apostado a refuerzos internacionales.

Uno de estos refuerzos es Allan Saint-Maximin, futbolista francés que llegó desde Arabia Saudita y se convirtió en la estrella de América. Su debut con el equipo de André Jardine fue soñado. En la victoria 4-2 ante Atlas en el Estadio Jalisco, Saint-Maximin anotó el 3-2 y encendió la ilusión de toda la afición.

Publicidad

Publicidad

Según Diario Récord, Saint-Maximin se convirtió en uno de los mejor pagados de la Liga MX tras llegar a un acuerdo con los directivos. Su salario asciende a 4,5 millones de dólares por temporada. Tras salir de Arabia Saudita, debían convencerlo con una buena cantidad de dinero.

ver también El show de Allan Saint-Maximin en América: la acrobacia con la que despertó al estadio Jalisco

Valor de mercado de Lionel Messi vs. Saint-Maximin

De acuerdo con Transfermarkt, Messi tiene un valor de mercado de 18 millones de euros. El mismo fue bajando a lo largo de los años por su edad. Por su parte, Saint-Maximin actualmente está tasado en 13 millones de euros, según la misma fuente.

Encuesta¿Crees que Allan Saint-Maximin brillará en América? ¿Crees que Allan Saint-Maximin brillará en América? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad