¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Seattle Sounders vs. Inter Miami por la final de la Leagues Cup 2025

Seattle Sounders e Inter Miami se enfrentan por el título del torneo de Concacaf. Conoce los titulares de ambos equipos para el partido de este domingo.

Por Patricio Hechem

Seattle Sounders e Inter Miami se enfrentan por la Leagues Cup 2025
© Getty ImagesSeattle Sounders e Inter Miami se enfrentan por la Leagues Cup 2025

Este domingo 31 de agosto se disputa la gran final de la Leagues Cup 2025. Los equipos protagonistas son el Seattle Sounders y el Inter Miami de Lionel Messi. El encuentro se lleva a cabo en el Lumen Field, el estadio de Seattle, y comienza a las 18:00hs (CDMX).

Por el lado de Seattle Sounders, el equipo de la MLS derrotó por 2-0 a LA Galaxy en la semifinal para darse la posibilidad de jugar por el partido por el título. En cuartos de final había superado a Club Puebla por penales y buscarán su primera coronación en la Leagues Cup.

Por el otro lado, el Inter Miami venció por 3-1 a Orlando City en la semifinal en lo que fue un clásico apasionante. El equipo de Javier Mascherano comenzó perdiendo, pero luego lo remontó con un doblete de Lionel Messi. Las Garzas buscan su segundo título de Leagues Cup.

La probable alineación de Seattle Sounders

  • Stefan Frei
  • Alex Roldán
  • Yeimar Gómez Andrade
  • Jackson Ragen
  • Nouhou Tolo
  • Reed Baker-Whiting
  • Paul Rothrock
  • Cristian Roldán
  • Obed Vargas
  • Jesús Ferreira
  • Osaze De Rosario

La probable alineación de Inter Miami

  • Óscar Ustari
  • Ian Fray
  • Gonzalo Luján
  • Maximiliano Falcón
  • Jordi Alba
  • Sergio Busquets
  • Yannick Bright
  • Rodrigo De Paul
  • Telasco Segovia
  • Lionel Messi
  • Luis Suárez
patricio hechem
Patricio Hechem
