Este domingo 31 de agosto se disputa la gran final de la Leagues Cup 2025. Los equipos protagonistas son el Seattle Sounders y el Inter Miami de Lionel Messi. El encuentro se lleva a cabo en el Lumen Field, el estadio de Seattle, y comienza a las 18:00hs (CDMX).

Por el lado de Seattle Sounders, el equipo de la MLS derrotó por 2-0 a LA Galaxy en la semifinal para darse la posibilidad de jugar por el partido por el título. En cuartos de final había superado a Club Puebla por penales y buscarán su primera coronación en la Leagues Cup.

Por el otro lado, el Inter Miami venció por 3-1 a Orlando City en la semifinal en lo que fue un clásico apasionante. El equipo de Javier Mascherano comenzó perdiendo, pero luego lo remontó con un doblete de Lionel Messi. Las Garzas buscan su segundo título de Leagues Cup.

La probable alineación de Seattle Sounders

Stefan Frei

Alex Roldán

Yeimar Gómez Andrade

Jackson Ragen

Nouhou Tolo

Reed Baker-Whiting

Paul Rothrock

Cristian Roldán

Obed Vargas

Jesús Ferreira

Osaze De Rosario

La probable alineación de Inter Miami