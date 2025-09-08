Luis Suárez continúa sufriendo las consecuencias de su actitud anti deportiva en la final de la Leagues Cup 2025. Luego de la derrota de Inter Miami frente a Seattle Sounders (0-3) en el Lume Field, el delantero uruguayo escupió al director de seguridad de la franquicia de Washington en medio de una sucesión de incidentes, por lo que la organización del torneo tomó cartas en el asunto y lo suspendió por seis partidos de cara a la próxima edición.

Sin embargo, el ex Barcelona y Liverpool, entre otros, continúa sufriendo las consecuencias de su acto. En las últimas horas, MLS emitió un comunicado oficial mediante el cual informó que impuso una sanción adicional de tres partidos contra el sudamericano de 38 años, quien permanecerá por varios días fuera de las canchas.

De esta manera, Suárez no estará disponible en el equipo de Javier Mascherano para la visita de este sábado 13 de septiembre ante Charlotte. También se perderá los juegos como local ante Seattle Sounders (16/9), en lo que será el reencuentro entre ambos conjuntos tras la final de la Leagues Cup, y ante DC United (20/9).

MLS suspendió por tres partidos a Luis Suárez por escupir al director de seguridad de Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup. (Getty Images)

Cabe destacar que, pese a formar parte de los incidentes tras la derrota de las Garzas en la final del torneo continental, Sergio Busquets (37 años) no fue castigado por la MLS. Así, su sanción se mantiene con los dos encuentros de suspensión que le impuso Leagues Cup tras golpear al mexicano Obed Vargas.

Finalmente, a Steven Lenhart, entrenador de Seattle Sounders, se le revocó su credencial para lo que resta de la temporada regular y postemporada 2025 del torneo estadounidense. Los verdes, en tanto, fueron multados con una cantidad no revelada por apropiación indebida de credenciales.

Los números de Luis Suárez en Inter Miami

Desde su fichaje por Inter Miami en enero del 2024, Luis Suárez acumula un total de 77 partidos disputados, con 38 goles y 28 asistencias. Además, colaboró en la conquista de la Supporters’ Shield, título que se le otorga al equipo con más puntos de la temporada regular de la MLS, del curso pasado.