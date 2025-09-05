A poco menos de una semana de la consagración de Seattle Sounders frente a Inter Miami (3-0), Leagues Cup anunció las sanciones correspondientes a los incidentes ocurridos en el Lumen Field tras el pitazo final. Dos de los protagonistas de este lamentable hecho fueron Luis Suárez y Sergio Busquets, quienes no se salvaron de las penas impuestas por la organización de la competencia.

ver también David Faitelson criticó a Luis Suárez por escupir a un auxiliar en la derrota de Inter Miami por Leagues Cup

Según lo consignado en un comunicado oficial, el delantero uruguayo de 38 años deberá cumplir con una suspensión de seis partidos, mientras que el mediocentro español de 37 fue sancionado con dos juegos. Todos ellos deberán ser cumplidos en la próxima edición de la Leagues Cup.

Vale recordar que el sudamericano incurrió en una conducta antideportiva al escupir al director de seguridad de Seattle Sounders, la cual se sumó al abanico de polémicas que protagonizó a lo largo de su carrera. El europeo, en tanto, agredió al mexicano Obed Vargas con un puñetazo.

Publicidad

Publicidad

Luis Suárez (foto) fue suspendido por seis juegos, mientras Sergio Busquets deberá cumplir dos partidos de suspensión. Todos ellos serán en la próxima Leagues Cup.

Más allá de esto, el periodista estadounidense Tom Bogert aclaró que, de momento, la MLS no comunicó ninguna sanción adicional para los futbolistas. Sin embargo, no se descarta que lo haga.

Luis Suárez y Sergio Busquets no fueron los únicos señalados por Leagues Cup en su comunicado. Junto a ellos también aparecen los nombres de su compañero Tomás Avilés, suspendido por tres juegos, y del entrenador del combinado de Washington Steven Lenhart (cinco partidos).

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Son justas las sanciones impuestas por Leagues Cup a Luis Suárez y Sergio Busquets? ¿Son justas las sanciones impuestas por Leagues Cup a Luis Suárez y Sergio Busquets? YA VOTARON 0 PERSONAS

El comunicado de Inter Miami por los incidentes en la final de la Leagues Cup

En adición a esto, durante las últimas horas Inter Miami se pronunció sobre los incidentes ocurridos en el Lumen Field en la final de la Leagues Cup. Mediante un comunicado, las Garzas condenaron lo sucedido y aseguraron que trabajarán junto a la Leagues Cup y MLS “para que la situación se aborde adecuadamente”.

“El Inter Miami condena los altercados ocurridos tras la conclusión de la final de la Leagues Cup. Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte, y mantenemos nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de deportividad tanto dentro como fuera de la cancha”, se indicó.

Publicidad

Publicidad

El comunicado de Inter Miami. (Captura de pantalla)

Además, se agregó: “Estamos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de la Leagues Cup y la MLS para garantizar que la situación se aborde adecuadamente. Agradecemos a nuestra afición y a la comunidad su continuo apoyo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Inter Miami?

A diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de las ligas del mundo, la MLS cuenta con actividad pese a la disputa de la fecha FIFA de septiembre. No obstante, Inter Miami no jugará este fin de semana.

Publicidad

Publicidad

El próximo compromiso de la franquicia en la que juega Lionel Messi está pautado para el sábado 13 de septiembre en el Bank of America Stadium, donde será recibida por Charlotte FC. Con 25 partidos jugados, cuatro menos que Philadelphia, líder de la Conferencia Este, y 46 puntos los de la Florida se ubican en el sexto puesto. A una distancia de 11 unidades de la cima, las Garzas se estarían asegurando un lugar en los Playoffs.