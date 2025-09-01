La final de la Leagues Cup 2025 quedó manchada por lo que sucedió después del partido y por el accionar de varios futbolistas del Inter Miami, especialmente de los más experimentados del equipo. El encuentro, que prometía ser emocionante, terminó siendo recordado por los incidentes fuera del campo.

ver también Escándalo en la Leagues Cup: la agresión de Sergio Busquets a Obed Vargas en la final

Seattle Sounders fue ampliamente superior en el campo de juego y goleó 3-0 a Las Garzas para consagrarse campeón de la competición internacional. Lionel Messi y compañía se quedaron sin posibilidad de levantar el título, mientras los fanáticos del equipo estadounidense lamentaban la derrota.

Sin embargo, luego del encuentro y también durante el mismo, pasó de todo. Sergio Busquets le pegó un puñetazo a Obed Vargas, generando un momento de mucha tensión dentro del campo, que hizo que las cámaras captaran cada detalle del altercado.

Publicidad

Publicidad

Otro de los escándalos fue la fea actitud de Luis Suárez. El delantero uruguayo, muy enojado por la situación, escupió a un auxiliar de Seattle Sounders luego de que finalizara el encuentro. Este gesto desató críticas inmediatas en redes sociales.

El video de la acción de Suárez se hizo viral y quedó en el ojo de la tormenta por lo que hizo. La polémica creció rápidamente y expertos del futbol, así como aficionados, se pronunciaron sobre la conducta del atacante que ahora podría ser fuertemente sancionado.

ver también ¡Vergüenza absoluta! Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras la derrota de Inter Miami

La sanción que podría recibir Suárez

Según informaron en Claro Sports, el reglamento establece que por una acción como la de Suárez, este podría recibir una sanción de seis o más partidos. Ahora todo dependerá de la decisión que tome la Concacaf con el atacante de Inter Miami.

Publicidad