Es tendencia:
logotipo del encabezado
LEAGUES CUP

La fuerte sanción a la que se enfrenta Luis Suárez tras escupir a un auxiliar de Seattle Sounders

El futbolista uruguayo quedó en el centro de la polémica luego de escupir a un auxiliar de Seattle Sounders y esta es la dura sanción que podría recibir.

Por Ramiro Canessa

Luis Suárez sería sancionado tras su accionar en la final de la Leagues Cup.
© Getty ImagesLuis Suárez sería sancionado tras su accionar en la final de la Leagues Cup.

La final de la Leagues Cup 2025 quedó manchada por lo que sucedió después del partido y por el accionar de varios futbolistas del Inter Miami, especialmente de los más experimentados del equipo. El encuentro, que prometía ser emocionante, terminó siendo recordado por los incidentes fuera del campo.

Escándalo en la Leagues Cup: la agresión de Sergio Busquets a Obed Vargas en la final

ver también

Escándalo en la Leagues Cup: la agresión de Sergio Busquets a Obed Vargas en la final

Seattle Sounders fue ampliamente superior en el campo de juego y goleó 3-0 a Las Garzas para consagrarse campeón de la competición internacional. Lionel Messi y compañía se quedaron sin posibilidad de levantar el título, mientras los fanáticos del equipo estadounidense lamentaban la derrota.

Sin embargo, luego del encuentro y también durante el mismo, pasó de todo. Sergio Busquets le pegó un puñetazo a Obed Vargas, generando un momento de mucha tensión dentro del campo, que hizo que las cámaras captaran cada detalle del altercado.

Publicidad

Otro de los escándalos fue la fea actitud de Luis Suárez. El delantero uruguayo, muy enojado por la situación, escupió a un auxiliar de Seattle Sounders luego de que finalizara el encuentro. Este gesto desató críticas inmediatas en redes sociales.

El video de la acción de Suárez se hizo viral y quedó en el ojo de la tormenta por lo que hizo. La polémica creció rápidamente y expertos del futbol, así como aficionados, se pronunciaron sobre la conducta del atacante que ahora podría ser fuertemente sancionado.

¡Vergüenza absoluta! Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras la derrota de Inter Miami

ver también

¡Vergüenza absoluta! Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras la derrota de Inter Miami

La sanción que podría recibir Suárez

Según informaron en Claro Sports, el reglamento establece que por una acción como la de Suárez, este podría recibir una sanción de seis o más partidos. Ahora todo dependerá de la decisión que tome la Concacaf con el atacante de Inter Miami.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Escándalo en la Leagues Cup: la agresión de Sergio Busquets a Obed Vargas en la final
Concacaf

Escándalo en la Leagues Cup: la agresión de Sergio Busquets a Obed Vargas en la final

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Seattle Sounders vs. Inter Miami
Concacaf

¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Seattle Sounders vs. Inter Miami

Inter Miami vs. Seattle Sounders: Fecha, sede y horario de la final de la Leagues Cup 2025
Concacaf

Inter Miami vs. Seattle Sounders: Fecha, sede y horario de la final de la Leagues Cup 2025

Así le puede ganar Terence Crawford a Canelo Álvarez
Boxeo

Así le puede ganar Terence Crawford a Canelo Álvarez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo