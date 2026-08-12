¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026

Toluca recibe a FC Dallas por la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

La Leagues Cup 2026 entra en su etapa decisiva y Toluca se juega su continuidad en el torneo. Los Diablos Rojos enfrentarán a FC Dallas este miércoles 12 de agosto desde las 20:00 horas de la Ciudad de México, en el Estadio Nemesio Díez, con la obligación de conseguir una victoria para mantener vivo el sueño de avanzar a los Cuartos de Final.

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El equipo dirigido por Antonio Mohamed llega a esta última jornada con una victoria y una derrota en sus dos presentaciones. Por eso, necesita sumar de a tres para meterse entre los cuatro mejores de la clasificación y avanzar a la siguiente ronda.

¿Qué necesita Toluca para avanzar?

Toluca llega a esta última jornada dependiendo de sí mismo. Después de los resultados que se dieron previamente, los Diablos Rojos saben que una victoria ante FC Dallas en los 90 minutos, sin importar la diferencia, les permitirá llegar a seis puntos y superar a Juárez por diferencia de goles para quedarse con uno de los cuatro boletos disponibles.

En cambio, si Toluca empata o pierde, quedará eliminado de la Leagues Cup 2026. Por eso, el conjunto del Turco Mohamed afrontará el encuentro como una verdadera final.

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Del otro lado estará un FC Dallas que llega con el boleto a la siguiente ronda asegurado. El equipo de la MLS ganó sus dos partidos anteriores y llega con puntaje perfecto, por lo que buscará cerrar la fase de grupos con una nueva victoria.

Alineaciones de Toluca vs. FC Dallas

Toluca

Hugo González

Pereira

Luan García

Everardo López

Jesús Gallardo

Franco Romero

Santiago Simón

Helinho

Víctor Guzmán

Pavel Pérez

Federico Viñas

FC Dallas

Sirois

Kamungo

Moore

Norris

Ibeagha

Johansson

Ramiro

Kaick

Valiente

Sarber

Petar Musa

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