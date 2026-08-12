El refuerzo estrella de los 'Leones' no figura en la formación local para recibir al conjunto rojiblanco. ¿Qué le ocurrió?

Los encargados de abrir la tanda de encuentros de este miércoles 12 de agosto serán Orlando City y Atlético San Luis, que completarán así su paso por esta ‘fase de liga’. En el Inter.co Stadium, se batirán a duelo en su última presentación en la primera ronda de la Leagues Cup 2026, en simultáneo al otro partido que inicia la jornada futbolera.

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Previo a la salida de los equipos al terreno de juego para el kick-off, se produjo una sorpresa que descolocó a los televidentes listos para sintonizar el compromiso de hoy. Antoine Griezmann no será titular en el dueño de casa para recibir al cuadro mexicano en Florida, siendo la máxima figura de la plantilla actual de Orlando City.

En esta oportunidad, el talentoso delantero francés no será de la partida dado que su equipo está prácticamente eliminado del torneo y no será arriesgado los noventa minutos. El experimentado futbolista sí estará en el banquillo ante el Atlético San Luis esta tarde, pues la idea es que ingrese un rato para no perder el ritmo de partidos.

Orlando City no alinea a Griezmann esta tarde [Foto: Getty]

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En la previa del juego de este miércoles por la Leagues Cup 2026, Orlando City dependería de un milagro para clasificar: está 16° y tiene quince rivales adelante también con chances. Matemáticamente no se lo puede decretar como que ya está afuera, pero lo cierto es que no hay escenario imaginable en el que puedan avanzar de ronda.

En esta Leagues Cup 2026, Antoine Griezmann había disputado los 90′ en ambos primeros partidos de Orlando City, marcando un gol en el primero de ellos ante Monterrey. No obstante, los ‘Leones’ solo pudieron lograr una victoria y una derrota, y dentro de un rato se decretaría su eliminación de esta edición del torneo internacional.

Con la suplencia de Griezmann, esta es la alineación confirmada de Orlando City para enfrentar a Atlético San Luis en la jornada 3 de la fase de liga de la Leagues Cup: Javier Otero; Zakaria Taifi, Iago Silva, Colin Guske, Adrián Marín; Ignacio Gómez, Wilder Cartagena, Marco Pašalić; Tiago Souza, Harvey Sarajian, Daryl Dike.