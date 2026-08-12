El Monterrey tiene una 'última vida' para ganarse un boleto a la siguiente instancia del torneo. Sus cuentas.

Los Rayados de Monterrey intentarán seguir por la senda triunfal cuando enfrenten este miércoles a Nashville SC, por la jornada 3 de la fase de liga de la Leagues Cup 2026. Ninguno de los está clasificado ni eliminado todavía de la competencia, por lo que habrá mucho en juego en este partido que se celebrará hoy en Tennessee.

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En el caso del conjunto de la Liga MX, ‘La Pandilla’ acumula un juego perdido y uno ganado en su corriente participación en el certamen. En su estreno habían caído por 2-1 ante Orlando City, y en su segunda presentación vencieron por 2-1 a Inter Miami, ambos como visitante. Esta tarde también jugarán fuera de casa ante Nashville SC.

Al cabo de sus dos actuaciones iniciales, Rayados de Monterrey se posiciona en el 7° puesto de la zona de clubes mexicanos, con 3 unidades de las seis que hubo en disputa. Así, los dirigidos por Matías Almeyda se colocan a tres puntos de distancia del último equipo mexicano que está clasificando, que es FC Juárez, que marcha cuarto.

Rayados, entonado, sueña con los cuartos [Foto: Getty]

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Del grupo que integra el elenco albiazul, sólo avanzarán a cuartos de final de la Leagues Cup 2026 aquellos clubes que acaben en los primeros cuatro lugares de la zona. En este momento, el Monterrey tiene 5 rivales delante con chances de meterse entre los 4 mejores (Tigres también se encuentra por delante, pero ya está eliminado).

En este contexto, para poder clasificar a la próxima fase del torneo internacional, Rayados necesita ganarle a Nashville y esperar un resultado ajeno favorable. Si el cuadro regio empata o pierde hoy en Estados Unidos, quedará automáticamente eliminado de la Leagues Cup 2026. Ahora bien, si gana se le abre el escenario.

El segundo “resultado ajeno” que clasificaría a Rayados si Monterrey hace sus deberes y gana su partido, podría ser cualquiera de los siguientes escenarios:

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Que Toluca pierda o empate ante Dallas.

Que Toluca gane por tres goles menos que lo que Rayados gane a Nashville SC.

Que León pierda ante Inter Miami.

Que Cruz Azul pierda ante Chicago Fire.

Que América pierda por goleada ante Austin.

Estos marcadores ajenos no tendrían que darse todos a la vez para que ‘La Pandilla’ pase de fase: le alcanza con que se dé uno solo. Eso sí, siempre y cuando el equipo de Almeyda sume de a tres ante Nashville SC en su respectivo compromiso de Leagues Cup.

A continuación, la zona de la Liga MX con Rayados y su actualización al instante en base a los partidos que se van desarrollando en la tercer y última jornada: