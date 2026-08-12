El plato fuerte del día se juega en La Bombonera y así será la transmisión del encuentro.

Toluca y FC Dallas serán los protagonistas de un verdadero partidazo, cuando se vean las caras esta noche en el Estadio Nemesio Diez, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos. Los dos contrincantes se juegan la clasificación en esta jornada 3 de la Leagues Cup 2026, buscando el triunfo que los acerque a sellar su ansiado pasaje.

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¿Cómo llegan Toluca y Dallas al juego por la Leagues Cup 2026?

Los ‘Diablos Rojos’ vienen de sufrir una dolorosa caída por 1-0 ante Los Ángeles FC fuera de casa, que sucedió a un triunfo inicial por 3-0 ante Seattle Sounders de local. Así, el equipo de Antonio Mohamed se coloca en la 6° posición de la zona de clubes mexicanos, con 3 unidades, a tres de los puestos de clasificación a cuartos.

Los ‘Toros’, mientras tanto, arriban luego de lograr un gran triunfo por 1-0 a Chivas de Guadalajara como locales, que prosiguió a una victoria por 2-0 ante Querétaro en casa. Así, el conjunto de Eric Quill se ubica en el 7° lugar de la zona de clubes estadounidenses, con 6 puntos, a un par de goles de los puestos de clasificación.

Toluca y un traspié en su visita a Los Ángeles [Foto: Getty]

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¿Cuándo y a qué hora juegan Toluca vs. Dallas por la Leagues Cup 2026?

El partido Toluca vs. FC Dallas se llevará a cabo HOY miércoles 12 de agosto, en el Estadio Nemesio Diez, en el marco de la jornada 3 de la fase de liga de la Leagues Cup 2026. El encuentro está programado por la organización para dar comienzo a partir de las 20.00 horas del Centro de México, dentro del cuarto turno de juegos del día de la fecha.

¿Dónde ver EN VIVO Toluca vs. Dallas por TV en México?

El partido Toluca vs. FC Dallas se podrá seguir por televisión, en directo a lo largo y ancho del país, a través de la pantalla gratuita de TV abierta de Imagen Televisión. Será la única señal que pasará el duelo en simultáneo y con imagen y sonido: ninguno de los demás canales disponibles tendrá el choque de hoy por la Leagues Cup 2026.

¿Dónde ver EN VIVO Toluca vs. Dallas por Internet en México?

El partido Toluca vs. FC Dallas se podrá sintonizar en forma online vía streaming, para todo el territorio mexicano, por medio de la popular plataforma de paga Apple TV. Este sitio posee los derechos exclusivos para transmitir la Leagues Cup 2026 en todo el continente, y el cruce de esta noche en el ‘Infierno’ también irá por su portal.