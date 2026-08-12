Qué pasa si Rayados pierde, empata o gana con Nashville por la Leagues Cup 2026

El equipo de Matías Almeyda juega su último partido en el certamen internacional y quiere la clasificación.

Rayados de Monterrey afrontará este miércoles una jornada decisiva en la Leagues Cup 2026. El conjunto regiomontano se enfrentará a Nashville SC desde las 21:00 horas de la Ciudad de México, en su último partido de la fase de clasificación, con posibilidades todavía de meterse entre los cuatro mejores.

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La Pandilla comenzó el torneo con una derrota ante Orlando City, pero reaccionó en su segunda presentación al vencer a Inter Miami. Ese triunfo le permitió mantenerse con vida y llegar a la última fecha con opciones de avanzar a los Cuartos de Final.

¿Qué pasa si Rayados pierde ante Nashville?

Si Rayados pierde ante Nashville, quedará eliminado de la Leagues Cup 2026. El equipo de Monterrey no podrá alcanzar los puntos necesarios para meterse entre los cuatro mejores de la clasificación y deberá despedirse del torneo.

¿Qué pasa si Rayados empata ante Nashville?

Un empate tampoco le alcanzará a Rayados para conseguir la clasificación. Por lo tanto, si el encuentro termina igualado durante los 90 minutos, Monterrey quedará fuera de los Cuartos de Final.

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¿Qué pasa si Rayados gana ante Nashville?

Si Rayados consigue la victoria en los 90 minutos, llegará a seis puntos y mantendrá sus posibilidades de avanzar. Sin embargo, no tendrá asegurado el boleto, ya que deberá esperar otros resultados y estar atento principalmente a lo que suceda con Toluca y León.

Una de las combinaciones que favorece a Monterrey es que Toluca no gane. En ese escenario, una victoria de Rayados le permitiría superarlo en la clasificación.

Otra posibilidad es que Rayados gane por dos goles de diferencia y que León pierda ante Inter Miami. Con esa combinación, Monterrey podría superar a La Fiera, además de quedar por encima de Tigres y Juárez, y conseguir uno de los cuatro boletos a los Cuartos de Final.

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Incluso si no consigue avanzar esta noche, Monterrey todavía podría tener una posibilidad matemática dependiendo de los resultados posteriores de América y Cruz Azul, aunque necesitaría una combinación muy favorable y una diferencia de goles considerable.

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