A diferencia de la mayoría de los clubes de Liga MX, el cuadro escarlata disputará su partido en casa. El motivo.

En la continuidad de la 3° jornada de la fase de liga de la Leagues Cup 2026, la acción cambia de país, deja Estados Unidos y viaja a uno de los templos sagrados de México. El Estadio Nemesio Diez será el anfitrión de Toluca vs. FC Dallas, uno de los cruces más esperados de la semana en la cita continental y decisivos para la recta final.

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Precisamente, una de las principales críticas que han realizado los seguidores de la Leagues Cup ha sido la “injusticia” de las sedes norteamericanas para el torneo. Desde la fundación del certamen internacional, Estados Unidos había acaparado todos los partidos de las ediciones anteriores, generando fastidio en la afición mexicana.

No obstante, en la previa del desarrollo de esta Leagues Cup 2026, las autoridades determinaron que en esta edición se disputarían cuatro partidos en México. Todos los demás encuentros del campeonato se llevarán a cabo en el país vecino, tal como acostumbra ocurrir en este particular certamen organizado por la MLS.

El ‘Infierno’ será una fiesta para Toluca-Dallas [Foto: Getty]

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El principal motivo por el cual Toluca jugará de local ante FC Dallas este miércoles es que los ‘Diablos Rojos’ fueron el mejor equipo de la tabla general 2025 de la Liga MX. Para decidir cómo distribuir los cuatro juegos con sede mexicana, se le otorgó dos partidos al primero de ese listado, y uno cada uno al segundo y tercero respectivamente.

Bajo estas circunstancias, en la fase de liga de la Leagues Cup 2026, Toluca tuvo dos juegos de local, Tigres uno y América uno, al ser primero, segundo y tercero de esa sumatoria. El conjunto escarlata ya se estrenó en casa en la primera fecha de esta edición (goleó a Seattle Sounders) y hoy vuelve a su hogar para recibir al mencionado FC Dallas.

Los cuatro partidos de la Leagues Cup 2026 que se juegan en México:

Toluca vs. Seattle Sounders | 5 de agosto, en el Estadio Nemesio Diez.

América vs. San Diego FC | 6 de agosto, en el Estadio Azteca.

Tigres vs. Vancouver Whitecaps | 11 de agosto, en el Estadio Universitario.

Toluca vs. FC Dallas | HOY 12 de agosto, en el Estadio Nemesio Diez.

Con este panorama planteado, estos fueron los únicos “permitidos” de la organización de la Leagues Cup 2026 para los equipos mexicanos. La fase eliminatoria se celebrará en su totalidad en EE.UU., desde los cuartos de final hasta las semifinales y la final del torneo inclusive.