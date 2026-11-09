La Leagues Cup anunció la fecha y los participantes que disputarán la edición de 2027

Toluca es el vigente campeón de la Leagues Cup luego de vencer por 2-0 a Rayados en la final disputada en septiembre.

Toluca fue el campeón de la edición de este año luego de vencer por 2-0 a Rayados en septiembre. La Leagues Cup 2026 tuvo protagonismo absoluto de los equipos mexicanos ya que cuatro de ellos ocuparon los lugares de la semifinal (América y Club León además de los dos finalistas).

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Para la edición de 2027 se mantendrá el mismo formato y la cantidad de equipos, es decir que jugarán los 18 equipos de la Liga MX y otras 18 franquicias de las 30 totales que hay en la MLS, como también habrá partidos que se disputen en suelo mexicano.

Una vez confirmada la temporada regular de la MLS, la Leagues Cup anunció que la edición del 2027 se disputará del 3 de agosto al 5 de septiembre. Todavía es pronto para saber cuándo habrá un parón en la Liga MX y cómo afectará esto a los equipos.

Recordemos que los 18 participantes de la MLS salen del 1° al 9° posicionados tanto en la Conferencia Este como en la Conferencia Oeste de la temporada regular. Toluca es el vigente campeón y está por verse quién obtendrá la estrella en 2027.

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Toluca fue el campeón en 2026 (Getty Images)

Los participantes de la Leagues Cup 2027 en la MLS

Conferencia Este

Nashville

Inter Miami

New England Revolution

Chicago Fire

Charlotte FC

Philadelphia Union

Columbus Crew

Orlando City

Cincinnati FC

Conferencia Oeste

Vancouver Whitecaps

FC Dallas

St. Louis City SC

San Jose Earthquakes

Houston Dynamo

LAFC

Portland Timbers

Seattle Sounders

Real Salt Lake

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En síntesis