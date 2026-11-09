La Leagues Cup anunció la fecha y los participantes que disputarán la edición de 2027

Toluca fue el campeón de la edición de este año luego de vencer por 2-0 a Rayados en septiembre. La Leagues Cup 2026 tuvo protagonismo absoluto de los equipos mexicanos ya que cuatro de ellos ocuparon los lugares de la semifinal (América y Club León además de los dos finalistas).
Para la edición de 2027 se mantendrá el mismo formato y la cantidad de equipos, es decir que jugarán los 18 equipos de la Liga MX y otras 18 franquicias de las 30 totales que hay en la MLS, como también habrá partidos que se disputen en suelo mexicano.
Una vez confirmada la temporada regular de la MLS, la Leagues Cup anunció que la edición del 2027 se disputará del 3 de agosto al 5 de septiembre. Todavía es pronto para saber cuándo habrá un parón en la Liga MX y cómo afectará esto a los equipos.
Recordemos que los 18 participantes de la MLS salen del 1° al 9° posicionados tanto en la Conferencia Este como en la Conferencia Oeste de la temporada regular. Toluca es el vigente campeón y está por verse quién obtendrá la estrella en 2027.
Toluca fue el campeón en 2026 (Getty Images)
Los participantes de la Leagues Cup 2027 en la MLS
Conferencia Este
- Nashville
- Inter Miami
- New England Revolution
- Chicago Fire
- Charlotte FC
- Philadelphia Union
- Columbus Crew
- Orlando City
- Cincinnati FC
Conferencia Oeste
- Vancouver Whitecaps
- FC Dallas
- St. Louis City SC
- San Jose Earthquakes
- Houston Dynamo
- LAFC
- Portland Timbers
- Seattle Sounders
- Real Salt Lake
En síntesis
- La Leagues Cup 2027 se jugará del 3 de agosto al 5 de septiembre.
- Toluca defiende el título tras consagrarse campeón de la edición 2026 frente a Rayados.
- 36 equipos competirán en 2027: 18 clubes de Liga MX y 18 de la MLS.