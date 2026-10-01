El Mundial de Clubes 2029 por el momento sigue su curso en contar con apenas 32 equipos, por lo que la clasificación será similar a la que se utilizó para la edición anterior. Así, en CONCACAF está claro el panorama para que los clubes se disputen entre sí las plazas pendientes para ser parte de este megaevento deportivo que nadie querrá perderse.

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Para la Confederación de Norteamérica y el Caribe, los clasificados en principio serán los 4 campeones de la Concachampions, correspondientes a 2025, 2026, 2027 y 2028. Para esta entidad, actualmente sólo hay cuatro cupos permitidos, por lo que se toma de punto de partida el torneo más prestigioso de la región. Sus cuatro ganadores irán al próximo MDC.

Por ahora, hay dos clasificados confirmados de la CONCACAF. Cruz Azul y Toluca ganaron las últimas dos finales de la Concacaf Champions Cup, en 2025 y 2026 respectivamente. Dos de las cuatro plazas ya se la adueñaron La Máquina y los Diablos Rojos, que ya le aseguraron a México tener por lo menos dos representantes en la competición universal.

No obstante, si bien el reglamento es claro (los cuatro campeones de la Conca), si un campeón se repite se “liberará” un cupo adicional. Por ejemplo, si Cruz Azul o Toluca conquistan alguna de las siguientes dos ediciones de la Concacaf Champions Cup, dejarán vacante un lugar en el Mundial de Clubes 2029. Y ese lugar no se define al azar, hay una tabla que definirá la vacante.

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En caso de que ocurra esta posible situación de que se repita un consagrado, entra a jugar el Ranking CONCACAF para el MDC ’29. Este listado analiza la perfomance de los equipos que participan de la Concachampions de 2025 a 2028 inclusive, y según sus resultados les suma puntos. A partir de los puntos de cada equipo, se genera una tabla automática entre todos ellos.

Chelsea, el campeón defensor del MDC [foto: Getty]

De este modo, en caso de que se repita algún campeón continental de aquí al Mundial de Clubes 2029, la “plaza vacante” le quedaría al mejor de esa tabla. Es por ello que todos los clubes que juegan el torneo internacional deben hacer bien las cosas pues también suman para el Ranking CONCACAF. Podrían ir al Mundial de Clubes 2029 sin haber logrado coronar.

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Actualmente, Tigres es el mejor posicionado en este “listado opcional” que puede acabar clasificando al certamen de la FIFA. Como jugaron ambas ediciones, siendo semifinalistas en una y subcampeones en otra, suman 43 puntos y miran a todos desde arriba. Lo siguen Cruz Azul (que ya no lo necesita), Los Ángeles FC, y Toluca (que tampoco lo necesita).

El Ranking CONCACAF para el Mundial de Clubes 2029 actualizado: