Se reveló si Matías Almeyda sería despedido en caso de que Rayados no clasifique a la Liguilla

Monterrey está actualmente 10° en la Liga MX y tiene posibilidades de no entrar a la Liguilla si no gana los próximos dos partidos.

Rayados sufrió una dura derrota por 4-0 ante Toluca y su panorama en la Liga MX se ha complicado más de lo esperado. Monterrey está 10° actualmente en la tabla y se ubica fuera de los puestos de la Liguilla, aunque la ventaja del equipo regiomontano es que tiene un partido pendiente.

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Rayados cierra la etapa regular visitando CU para enfrentar a Pumas el sábado 21 de noviembre, pero este sábado 14 de noviembre juega contra Querétaro por el juego pendiente que se aplazó en su momento porque el equipo de Matías Almeyda llegó a la final de la Leagues Cup.

Si bien el conjunto regiomontano tiene esos partidos existe la posibilidad de que Monterrey no clasifique a la Liguilla, lo que sería un hecho decepcionante para la afición y la grandeza del club. No obstante, el puesto de Matías Almeyda no correría peligro en caso de que eso suceda.

Según lo informado por el periodista Willie González, la directiva de Rayados tuvo una platica con el entrenador argentino este domingo en la cual le manifestó un respaldo total y le aseguraron que no lo van a despedir pase lo que pase en este final de año.

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Rayados viene de ser goleado por Toluca (Reuters)

El reportero agregó la información en RG La Deportiva de que la idea de la cúpula de Monterrey es que en el próximo mercado salgan varios futbolistas y que lleguen otros y confían en que Matías Almeyda sea el líder de esta construcción. Es decir que el puesto del argentino no correría riesgo.

Matías Almeyda es considerado un técnico de jerarquía y ya ha ganado varios títulos en el futbol mexicano y lógicamente el objetivo es meterse en la Fiesta Grande, pero lo principal es construir con el tiempo un ciclo exitoso. Rayados no es campeón de la Liga MX desde 2019 y el DT argentino busca devolverle la gloría al equipo.

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Los números de Matías Almeyda en Rayados

Matías Almeyda firmó este verano su contrato con Rayados luego del fracaso que fue la temporada pasada para el conjunto regiomontano. Hasta el momento el DT argentino disputó 20 partidos con Monterrey, en los que ganó 9, empató 3 y perdió 8 juegos.

En síntesis