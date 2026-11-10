La crisis se siente y Tigres presentó su peor asistencia del Apertura 2026 frente a Cruz Azul

Tigres tuvo una temporada para el olvido y quedó lejos de cumplir con las expectativas que genera un club de su importancia. Después de 12 años consecutivos clasificando a la Liguilla, los Felinos se quedaron sin posibilidades a falta de dos jornadas.
Tigres tiene una de las aficiones más fieles y ruidosas de la Liga MX. Pero es inevitable que un mal momento impacte negativamente y es por eso que el sábado pasado se vio la peor asistencia del torneo en El Volcán en lo que fue la derrota ante Cruz Azul.
De acuerdo a información detallada por la Liga MX, 30167 personas asistieron al Volcán para ver el partido de Tigres contra Cruz Azul. Este fue el peor registro del Apertura 2026 y quedó lejos de la mejor asistencia, la cual fue de 41615 espectadores frente a Atlético de San Luis en la Jornada 2.
La asistencia en los partidos de local de Tigres fue reduciéndose con el correr de los encuentros, a medida que el equipo regiomontano no conseguía resultados positivos que alentaran a la gente para que vaya a apoyar al Volcán.
Tigres cierra su año recibiendo al América (Getty Images)
A Tigres todavía le queda un juego en su casa debido a que cierra el Apertura 2026 recibiendo al América. Si bien los Felinos ya están eliminados de la Liguilla, un partido contra Las Águilas siempre genera más expectativa y es posible que la asistencia crezca comparado al juego ante Cruz Azul.
La asistencia de los partidos de Tigres en El Volcán
La Inteligencia Artificial predijo los cruces de cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX
|Jornada
|Partido
|Asistencia
|2
|Tigres 2-2 Atlético de San Luis
|41.615
|5
|Tigres 2-0 Atlante
|35.027
|7
|Tigres 1-1 Necaxa
|32.079
|10
|Tigres 1-0 Club Puebla
|33.624
|11
|Tigres 3-2 Toluca
|35.875
|13
|Tigres 0-2 Club León
|32.538
|16
|Tigres 2-3 Cruz Azul
|30.167
En síntesis
- Tigres registró 30.167 asistentes frente a Cruz Azul, su peor entrada del Apertura 2026.
- Tigres quedó eliminado de la Liguilla tras doce años consecutivos de clasificar a postemporada.
- 41.615 aficionados acudieron al Volcán en la Jornada 2, marcando la mejor asistencia felina.