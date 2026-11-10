La crisis se siente y Tigres presentó su peor asistencia del Apertura 2026 frente a Cruz Azul

Tigres no clasificó a la Liguilla por primera vez después de 12 años y la afición cada vez apoyó menos en El Volcán.

Tigres tuvo una temporada para el olvido y quedó lejos de cumplir con las expectativas que genera un club de su importancia. Después de 12 años consecutivos clasificando a la Liguilla, los Felinos se quedaron sin posibilidades a falta de dos jornadas.

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Tigres tiene una de las aficiones más fieles y ruidosas de la Liga MX. Pero es inevitable que un mal momento impacte negativamente y es por eso que el sábado pasado se vio la peor asistencia del torneo en El Volcán en lo que fue la derrota ante Cruz Azul.

De acuerdo a información detallada por la Liga MX, 30167 personas asistieron al Volcán para ver el partido de Tigres contra Cruz Azul. Este fue el peor registro del Apertura 2026 y quedó lejos de la mejor asistencia, la cual fue de 41615 espectadores frente a Atlético de San Luis en la Jornada 2.

La asistencia en los partidos de local de Tigres fue reduciéndose con el correr de los encuentros, a medida que el equipo regiomontano no conseguía resultados positivos que alentaran a la gente para que vaya a apoyar al Volcán.

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Tigres cierra su año recibiendo al América (Getty Images)

A Tigres todavía le queda un juego en su casa debido a que cierra el Apertura 2026 recibiendo al América. Si bien los Felinos ya están eliminados de la Liguilla, un partido contra Las Águilas siempre genera más expectativa y es posible que la asistencia crezca comparado al juego ante Cruz Azul.

La asistencia de los partidos de Tigres en El Volcán

Jornada Partido Asistencia 2 Tigres 2-2 Atlético de San Luis 41.615 5 Tigres 2-0 Atlante 35.027 7 Tigres 1-1 Necaxa 32.079 10 Tigres 1-0 Club Puebla 33.624 11 Tigres 3-2 Toluca 35.875 13 Tigres 0-2 Club León 32.538 16 Tigres 2-3 Cruz Azul 30.167

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En síntesis