Las bajas de Toluca para su debut en la Leagues Cup

Este miércoles el conjunto de Toluca tendrá que disputar su primer partido en la Leagues Cup después de haber caído en el Campeón de Campeones. Esta es otra de las oportunidades para que Antonio Mohamed lleve a su equipo a la alta competencia, pero lamentablemente lo tendrá que hacer con tres bajas en este debut.

Publicidad

El conjunto escarlata tendrá su debut ante el Seattle Sounders este miércoles 5 de agosto, el equipo ante el que se miden no es tarea fácil, porque es uno de los cuadro que más ha vencido a los conjuntos mexicanos, aunque en experiencia Toluca podría conseguir la victoria. El problema es que en esta ocasión los enfrenta con ausencias importantes.

Las bajas de Toluca vs Seattle Sounders

De acuerdo a lo mencionado, su primera baja para este enfrentamiento es Paulinho, el goleador del equipo no está disponible para este partido debido a una sobrecarga muscular y a un desgarro en la pantorrilla. Hasta el momento se ha mantenido al margen del equipo, pero en su lugar ahora tendrían a Federico Viñas disponible.

La segunda baja para los Diablos Rojos es Nico Castro, quien ha tenido varias molestias físicas que le han impedido estar al 100% con la plantilla y tardaría incluso unas tres semanas más en ver actividad. Finalmente se suma Diego Barbosa que no ha podido entrenar a la par debido a un virus que está analizándose en estudios médicos.

Publicidad

Aunque Marcel Ruiz también representa una baja, debido a su lesión, es un elemento con quien ya se sabía que no se podría contar para este torneo e incluso para el Apertura 2026, por lo que aunque suma como una ausencia, los otros tres elementos son los que más podrían pesar en el partido ante Seattle Sounders.

En síntesis