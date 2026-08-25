Los fans se preguntaron cuáles serán los 'partidos liberados' de esta fase y a continuación te lo contamos.

¡Llegó el día más esperado! A partir de esta tarde, se levantará la persiana para los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Cuatro equipos de la Liga MX y cuatro equipos de la MLS, frente a frente en busca de un boleto a semis de esta edición. La prestigiosa cita internacional coloca a los clubes en etapa de definiciones por el título.

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Por el lado de México, León, Rayados, Toluca y América son los representantes de la Liga MX para esta instancia eliminatoria, tras quedarse afuera los otros catorce equipos. Por el lado de Estados Unidos, Real Salt Lake, Chicago Fire, Austin FC y Columbus Crew serán los que intentarán dejar bien alto el orgullo de la Major League Soccer.

Para que los aficionados no se pierdan ningún encuentro de estos cuartos de final, se jugarán dos partidos por día y en franjas horarias separadas. No habrá partidos en simultáneo, con el fin de que cada uno tenga una audiencia importante. León y Rayados disputarán su juego este martes, y Toluca y América lo harán este miércoles.

Tal como ocurrió en la fase de liga, Imagen Televisión tendrá en TV abierta un porcentaje de los cruces de cuartos de final de esta Leagues Cup 2026. En esta nueva ronda, la señal volverá a transmitir gratis por su pantalla algunos de los juegos. En este caso, tendrá la mitad de los compromisos, es decir, dos de los cuatro programados de esta etapa.

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Hay malas noticias para los simpatizantes de León y Rayados, pues sus encuentros no irán por TV abierta. Sin embargo, los juegos de Toluca y América sí serán transmitidos en forma gratuita por Imagen Televisión. De ese modo, este martes no habrá partidos liberados en el territorio mexicano, mientras que mañana miércoles sí ambos irán gratis.

Bajo estas circunstancias, a León y Rayados los pasará Apple TV, la plataforma paga de streaming oficial de la Leagues Cup 2026. Esa pantalla también transmite adicionalmente los de Toluca y América pues tiene todos incluidos en su suscripción. Además, vale aclarar que a las ‘Águilas’ se las podrá ver también por TUDN y Nu9ve, que adquirieron los derechos de última hora.

El campeón de Concacaf quiere otro título continental [Foto: Imago]

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En conclusión: