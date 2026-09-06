¿Quién es el árbitro de Toluca vs. Rayados por la final de la Leagues Cup 2026?

Conoce los detalles más importantes sobre el encargado de impartir justicia en la definición de la competencia internacional.

Está todo listo para la gran final de la Leagues Cup. Este domingo 6 de septiembre se medirán Toluca y Rayados de Monterrey con el sueño de quedarse con la competencia internacional que se transformó en uno de los objetivos principales de ambas escuadras en la segunda mitad del año. Como es un encuentro de primer nivel, el árbitro designado no podía no serlo tampoco.

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Todo sobre el árbitro de Toluca vs. Rayados de Monterrey

Iván Bartón fue el elegido para arbitrar Toluca vs. Rayados. Es un réferi nacido en El Salvador, más precisamente en la ciudad de Santa Ana, el 27 de enero de 1991. Llega a la cita mundialista con 35 años de edad. Quienes siguen los torneos de la CONCACAF, tanto a nivel clubes como selección, ya lo tendrán visto: es un habitué de esos torneos, donde es tenido en cuenta por su nacionalidad.

Iván Barton dirige la final de la Leagues Cup. (GETTY IMAGES)

Aunque tiene una espalda muy respetable dentro de la dirección arbitral, Iván Barton quedó marcado por la polémica en Turquía-Paraguay del último Mundial de selecciones. En aquel partido, aplicó por primera vez la ‘Ley Prestianni’ o ‘Ley Vinicius’, haciéndose conocida en todo el mundo, y tuvo otros fallos que fueron discutidos por los fans.

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Además de la Copa Mundial de la FIFA pasada, Iván Barton tuvo participación en el último Mundial de Clubes de la FIFA, con injerencia en encuentros de alto calibre. Es un colegiado probado en encuentros difíciles, por lo que es un perfil acorde a lo que se le vendrá en Toluca-Rayados. El ojo estará puesto de cerca en el arbitraje del salvadoreño.

En síntesis