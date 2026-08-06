¿Por qué no juega Hirving Lozano en América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026?

Conoce el motivo por el cual queda fuera de un compromiso de primer nivel la estrella mexicana.

Este jueves es el turno del América en la Leagues Cup. Las Águilas se medirán con San Diego FC en su estreno en la competencia internacional, un equipo que buscará dar la sorpresa ante un gigante de México y que lo hará sin quien supo llegar a la institución como una estrella de lujo.

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El motivo por el que Hirving Lozano no juega en San Diego vs. América

Hirving Lozano no estará presente en el juego de San Diego ante el América porque ya no es parte del equipo. En las últimas horas avanzó de manera concreta su llegada a LA Galaxy, por lo que tiene todo listo para una nueva aventura, esperando que no sea tan insípida como la que deja atrás.

Su salida se explica por la mala relación que mantuvo con el entrenador de San Diego FC, situación que terminó dejándolo completamente fuera de los planes del equipo. Como consecuencia, el mexicano no disputó un solo partido oficial durante la temporada 2026 y entrenó por separado durante varios meses.

Lozano mantendrá un salario superior a los 9 millones de dólares por temporada, una cifra que lo ubica entre los futbolistas mejor pagados de toda la MLS. Además, San Diego FC, club dueño de su pase, seguirá haciéndose cargo de una parte importante de ese contrato.

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En síntesis