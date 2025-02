Generalmente, cuando un equipo de futbol se consagra campeón de una competencia particular, al año siguiente el mismo equipo regresa para defender el título ganado y el resto juegan para quitarle la corona. Este no será el caso del Pachuca, que no tendrá la posibilidad de ir detrás de un bicampeonato y preservar el trofeo.

Los ‘Tuzos’ vienen de conquistar la edición 2024 de la CONCACAF Champions Cup, donde derrotaron en la final por 3-0 al Columbus Crew de la Major League Soccer de los Estados Unidos, gracias a un doblete del venezolano Salomón Rondón y al tanto restante de Emilio Rodríguez, para que se corone el conjunto de Guillermo Almada.

Pese a ello, el Pachuca no podrá participar de la Concachampions 2025, sin tener de esta manera ni siquiera la chance de pelear por mantener el predominio en la competencia. Muchos aficionados se vieron sorprendidos ante la ausencia del campeón vigente en esta temporada, pero esta ocurrencia tiene una explicación reglamentaria.

Pachuca celebró el título pero no podrá defenderlo en el campo [Foto: Getty]

La baja del conjunto hidalguense en esta oportunidad se basa en un simple principio: ser campeón de CONCACAF no otorga cupo a la siguiente temporada de la competencia. El ganador de cada Concachampions sólo clasifica a dos certámenes que no tienen que ver con la confederación continental: a la Copa Intercontinental de la FIFA y al Mundial de Clubes de la FIFA.

Con la ausencia de los ‘Tuzos’, los otros equipos mexicanos que sí estarán en esta edición 2025 de la Concachampions serán América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, Chivas y Pumas, que clasificaron por ser campeones de los últimos torneos del futbol mexicano o por terminar entre los mejores de la tabla general de ambos campeonatos de la temporada. Pachuca no cumplió los requisitos deportivos reglamentarios y quedó con las manos vacías.