¿Juega Alexis Vega? Las alineaciones Rayados vs. Toluca por la Jornada 1 del Clausura 2026

Rayados y Toluca se enfrentan en el Clausura 2026 en el Gigante de Acero. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Rayados y Toluca se enfrentan en el Clausura 2026
Rayados y Toluca se enfrentan en el Clausura 2026

Rayados y Toluca se enfrentan este sábado 10 de enero en el comienzo del Clausura 2026. El partido, el cual se disputa en el Gigante de Acero a partir de las 21:05hs (CDMX), está marcado por algunas ausencias de ambos equipos para esta primera jornada.

Con respecto al local, Monterrey sumó dos refuerzos en el mercado: Daniel Aceves y Luca Orellano. El primero está disponible, pero el argentino aún no. Por otro lado, Lucas Ocampos y Víctor Guzmán son dos de las ausencias del equipo de Domènec Torrent.

En cuanto al bicampeón de la Liga MX, Toluca incorporó a Sebastián Córdova, Pavel Pérez y Jorge Díaz Price hasta el momento. Los Diablos Rojos tendrán varias bajas para enfrentar a Rayados: Alexis Vega, Paulinho, Marcel Ruiz, Franco Romero y Jesús Gallardo no viajaron a Monterrey.

La probable alineación de Rayados

  • Santiago Mele
  • Erick Aguirre
  • Alonso Aceves
  • Carlos Salcedo
  • Gerardo Arteaga
  • Jorge Rodríguez
  • Óliver Torres
  • Sergio Canales
  • Jesús Corona
  • Anthony Martial
  • Germán Berterame
La probable alineación de Toluca

  • Luis García
  • Santiago Simón
  • Federico Pereira
  • Luan
  • Everardo López
  • Jorge Díaz Price
  • Jesús Angulo
  • Nico Castro
  • Helinho
  • Pavel Pérez
  • Oswaldo Virgen
