Rayados y Toluca se enfrentan este sábado 10 de enero en el comienzo del Clausura 2026. El partido, el cual se disputa en el Gigante de Acero a partir de las 21:05hs (CDMX), está marcado por algunas ausencias de ambos equipos para esta primera jornada.
Con respecto al local, Monterrey sumó dos refuerzos en el mercado: Daniel Aceves y Luca Orellano. El primero está disponible, pero el argentino aún no. Por otro lado, Lucas Ocampos y Víctor Guzmán son dos de las ausencias del equipo de Domènec Torrent.
En cuanto al bicampeón de la Liga MX, Toluca incorporó a Sebastián Córdova, Pavel Pérez y Jorge Díaz Price hasta el momento. Los Diablos Rojos tendrán varias bajas para enfrentar a Rayados: Alexis Vega, Paulinho, Marcel Ruiz, Franco Romero y Jesús Gallardo no viajaron a Monterrey.
La probable alineación de Rayados
- Santiago Mele
- Erick Aguirre
- Alonso Aceves
- Carlos Salcedo
- Gerardo Arteaga
- Jorge Rodríguez
- Óliver Torres
- Sergio Canales
- Jesús Corona
- Anthony Martial
- Germán Berterame
La probable alineación de Toluca
- Luis García
- Santiago Simón
- Federico Pereira
- Luan
- Everardo López
- Jorge Díaz Price
- Jesús Angulo
- Nico Castro
- Helinho
- Pavel Pérez
- Oswaldo Virgen
ver también
Lo decidió Antonio Mohamed: Las figuras de Toluca que no jugarán ante Rayados por el Clausura 2026