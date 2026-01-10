Rayados y Toluca se enfrentan este sábado 10 de enero en el comienzo del Clausura 2026. El partido, el cual se disputa en el Gigante de Acero a partir de las 21:05hs (CDMX), está marcado por algunas ausencias de ambos equipos para esta primera jornada.

Con respecto al local, Monterrey sumó dos refuerzos en el mercado: Daniel Aceves y Luca Orellano. El primero está disponible, pero el argentino aún no. Por otro lado, Lucas Ocampos y Víctor Guzmán son dos de las ausencias del equipo de Domènec Torrent.

En cuanto al bicampeón de la Liga MX, Toluca incorporó a Sebastián Córdova, Pavel Pérez y Jorge Díaz Price hasta el momento. Los Diablos Rojos tendrán varias bajas para enfrentar a Rayados: Alexis Vega, Paulinho, Marcel Ruiz, Franco Romero y Jesús Gallardo no viajaron a Monterrey.

La probable alineación de Rayados

Santiago Mele

Erick Aguirre

Alonso Aceves

Carlos Salcedo

Gerardo Arteaga

Jorge Rodríguez

Óliver Torres

Sergio Canales

Jesús Corona

Anthony Martial

Germán Berterame

La probable alineación de Toluca

Luis García

Santiago Simón

Federico Pereira

Luan

Everardo López

Jorge Díaz Price

Jesús Angulo

Nico Castro

Helinho

Pavel Pérez

Oswaldo Virgen