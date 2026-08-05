¿Por qué se suspendió Rayados de Monterrey vs. Orlando City por la Leagues Cup 2026?

Rayados de Monterrey no pudo comenzar a tiempo su debut frente a Orlando City por la Leagues Cup 2026. La organización confirmó que el encuentro fue postergado por cuestiones climáticas.

Desde las 17:30 horas de la Ciudad de México, Rayados de Monterrey debía debutar ante Orlando City en lo que representa su primer partido de la Leagues Cup 2026. El conjunto dirigido por Matías Almeyda buscaba comenzar el torneo con una victoria frente al equipo de la MLS.

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Sin embargo, llegaron malas noticias pocos minutos antes del inicio del encuentro entre el representante de la Liga MX y el de la Major League Soccer, ya que el partido no podrá disputarse en el horario que estaba programado.

¿El motivo? La página oficial de la Leagues Cup confirmó que el encuentro fue pospuesto debido a las tormentas eléctricas que afectan la ciudad de Orlando. Además, informó que en los próximos minutos dará a conocer más novedades sobre la reprogramación del compromiso.

ATENCIÓN.🚨 Debido a una tormenta eléctrica en la zona, se retrasa el inicio de nuestro partido contra Orlando City. ⌚



Mantente atento a nuestros canales oficiales para conocer actualizaciones. pic.twitter.com/sNBjwxkRfi — Rayados (@Rayados) August 5, 2026

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No es la primera vez que ocurre en esta edición del torneo. El martes, el partido entre Pumas UNAM y Charlotte FC también sufrió una demora por las condiciones climáticas antes de que finalmente pudiera disputarse una vez que el clima cedió.

El comunicado de la Leagues Cup sobre Rayados vs. Orlando City

“Debido a consideraciones de seguridad derivadas del clima adverso y las tormentas eléctricas pronosticadas en el área de Orlando, Leagues Cup anunció que el partido de la Fase Uno entre Monterrey y Orlando City SC ha sido pospuesto. Manténgase atento para más información”, fue lo que revelaron desde el torneo.

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