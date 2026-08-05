El atacante argentino no aparece entre los titulares de 'La Pandilla' para hoy. La razón de su ausencia.

Bajo un intenso temporal de agua, se viene el debut de Rayados de Monterrey en un torneo internacional que representa una cuenta pendiente para el equipo mexicano. El cuadro albiazul disputará su primer partido en la Leagues Cup 2026, intentando lograr una victoria que lo posicione con chances claras de clasificación a cuartos.

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Del lado de enfrente, ‘La Pandilla’ tendrá a Orlando City como contendiente, un equipo de gran actualidad en los Estados Unidos y que viene de realizar un mercado histórico. Su principal novedad ha sido el fichaje de Antoine Griezmann, leyenda del Atlético Madrid, que llegó para darle un salto de calidad al equipo para el torneo.

Ahora bien, así como la estrella del local Orlando City será titular, Lucas Ocampos, figura de la visita, no estará desde el inicio y sorprende su ausencia siendo el más desequilibrante. El talentoso delantero argentino no aparece entre los elegidos del entrenador Matías Almeyda para el juego de esta tarde por la Leagues Cup 2026.

Almeyda quitó a Ocampos del equipo [Foto: Getty]

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Para la tranquilidad de los aficionados que se cuestionaban su salida del equipo, Lucas Ocampos fue relegado para darle descanso en un intenso calendario. Esta decisión está dentro de la planificación del DT de Rayados de Monterrey para el segundo semestre. Viene de jugar varios partidos seguidos y esta vez irá al banco de suplentes.

En el primer tramo de esta parte del año, Lucas Ocampos había aportado 5 goles y 1 asistencia en sus últimos 4 juegos con ‘La Pandilla’, ratificado su buen momento en el club. Pese a ello y aunque Rayados podría aprovecharlo ante Orlando City, debe frenar y ser preservado para evitar una posible lesión por las cargas físicas.

Con la suplencia de Lucas Ocampos, la alineación confirmada del Monterrey para visitar a Orlando City por la jornada 1 de la Leagues Cup 2026 estará conformada así: Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Stefan Medina, Luis Reyes, Gerardo Arteaga; Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez, Iker Fimbres; Luca Orellano, Uros Djurdjevic y Roberto De la Rosa.