Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LEAGUES CUP

Dónde y en qué estadio juegan Rayados de Monterrey vs. Orlando City por la Leagues Cup 2026

Rayados de Monterrey debuta en la Leagues Cup 2026 frente a Orlando City. El encuentro se disputará en el estadio donde el conjunto de la MLS juega como local.

Rayados se enfrenta a Orlando City en la Leagues Cup.
© Getty ImagesRayados se enfrenta a Orlando City en la Leagues Cup.

Rayados de Monterrey hará su estreno en la Leagues Cup 2026 este miércoles, cuando se enfrente a Orlando City por la primera jornada del certamen. El encuentro comenzará a las 17:30 horas de la Ciudad de México y será clave para las aspiraciones de ambos equipos.

El partido se disputará en el Inter&Co Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Orlando, Florida, donde el conjunto de la MLS hace de local desde hace varias temporadas.

+ Seguinos en

El equipo que consiga la victoria dará un paso muy importante en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026. En cambio, el perdedor quedará con menos margen de error para los dos encuentros restantes y podría complicar seriamente sus posibilidades de avanzar.

Inter&Co Stadium: el estadio donde Rayados visita a Orlando City

El Inter&Co Stadium, conocido anteriormente como Exploria Stadium, está ubicado en el centro de Orlando, Florida, y es la casa del Orlando City desde 2017. El recinto fue construido especialmente para el crecimiento del club tras su llegada a la Major League Soccer.

La construcción comenzó en octubre de 2014 y finalizó a comienzos de 2017, luego de una inversión cercana a los 110 millones de dólares. Su inauguración coincidió con el primer partido como local de Orlando City en la MLS, disputado el 5 de marzo de ese año frente a New York City FC.

El estadio tiene una capacidad para 25.500 espectadores y fue financiado mediante una combinación de inversión privada y apoyo de las autoridades locales, que impulsaron el proyecto como parte del desarrollo deportivo y urbano del centro de Orlando.

En sintesis

  • Rayados de Monterrey debuta este miércoles a las 17:30 horas frente a Orlando City.
  • El partido por la Leagues Cup 2026 se jugará en el Inter&Co Stadium.
  • Inter&Co Stadium tiene capacidad para 25.500 espectadores y costó 110 millones de dólares.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones