Dónde y en qué estadio juegan Rayados de Monterrey vs. Orlando City por la Leagues Cup 2026

Rayados de Monterrey debuta en la Leagues Cup 2026 frente a Orlando City. El encuentro se disputará en el estadio donde el conjunto de la MLS juega como local.

Rayados de Monterrey hará su estreno en la Leagues Cup 2026 este miércoles, cuando se enfrente a Orlando City por la primera jornada del certamen. El encuentro comenzará a las 17:30 horas de la Ciudad de México y será clave para las aspiraciones de ambos equipos.

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El partido se disputará en el Inter&Co Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Orlando, Florida, donde el conjunto de la MLS hace de local desde hace varias temporadas.

El equipo que consiga la victoria dará un paso muy importante en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026. En cambio, el perdedor quedará con menos margen de error para los dos encuentros restantes y podría complicar seriamente sus posibilidades de avanzar.

Inter&Co Stadium: el estadio donde Rayados visita a Orlando City

El Inter&Co Stadium, conocido anteriormente como Exploria Stadium, está ubicado en el centro de Orlando, Florida, y es la casa del Orlando City desde 2017. El recinto fue construido especialmente para el crecimiento del club tras su llegada a la Major League Soccer.

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La construcción comenzó en octubre de 2014 y finalizó a comienzos de 2017, luego de una inversión cercana a los 110 millones de dólares. Su inauguración coincidió con el primer partido como local de Orlando City en la MLS, disputado el 5 de marzo de ese año frente a New York City FC.

El estadio tiene una capacidad para 25.500 espectadores y fue financiado mediante una combinación de inversión privada y apoyo de las autoridades locales, que impulsaron el proyecto como parte del desarrollo deportivo y urbano del centro de Orlando.

En sintesis

Rayados de Monterrey debuta este miércoles a las 17:30 horas frente a Orlando City.

debuta este miércoles a las 17:30 horas frente a Orlando City. El partido por la Leagues Cup 2026 se jugará en el Inter&Co Stadium .

. Inter&Co Stadium tiene capacidad para 25.500 espectadores y costó 110 millones de dólares.