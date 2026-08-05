Qué pasa si Rayados pierde, empata o gana con Orlando City por la Leagues Cup 2026

Rayados inicia su camino en la Leagues Cup 2026 frente a Orlando City con la obligación de sumar un buen resultado. Te contamos qué ocurre si gana, empata o pierde en su debut y cómo puede impactar en sus chances de avanzar a la siguiente ronda.

Rayados de Monterrey disputa su primer partido de los tres que tiene programados en la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Matías Almeyda se enfrenta a Orlando City, de la MLS, con el objetivo de sumar tres puntos muy importantes para comenzar de la mejor manera su participación en el certamen.

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Los regiomontanos llegan en un buen momento, luego de ganar dos de los tres encuentros que disputaron en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Ese buen inicio ilusiona a los aficionados, que esperan ver al equipo peleando por la clasificación a la siguiente ronda.

Sin embargo, enfrente estará un rival que no le pondrá las cosas sencillas. Orlando City también buscará quedarse con la victoria para alimentar sus aspiraciones de avanzar en la competencia, por lo que se espera un partido muy parejo desde el inicio.

¿Qué pasa si Rayados pierde ante Orlando City?

Una derrota en el debut complicaría el panorama de Rayados, aunque no significaría la eliminación. El conjunto de Matías Almeyda todavía tendría dos partidos por disputar y dependería de conseguir buenos resultados en esos encuentros, además de esperar otros marcadores, ya que únicamente cuatro de los 18 equipos mexicanos avanzarán a los cuartos de final.

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¿Qué pasa si Rayados empata ante Orlando City?

Un empate podría ser un resultado aceptable, teniendo en cuenta que el equipo aún tendría dos compromisos por delante. Si consigue grandes resultados en el segundo y tercer partido, Monterrey mantendrá serias posibilidades de dar el paso hacia los cuartos de final.

¿Qué pasa si Rayados le gana a Orlando City?

Si Rayados consigue una victoria en su estreno, dará un paso muy importante rumbo a la clasificación. Los tres puntos le permitirían encaminar buena parte de su objetivo, aunque el equipo no deberá relajarse, ya que todavía restarán dos encuentros en los que tendrá que confirmar su buen momento para asegurar un lugar entre los clasificados.

En sintesis

Rayados de Monterrey debutará ante Orlando City en la Leagues Cup 2026 .

debutará ante en la . Matías Almeyda dirige a Rayados tras ganar dos partidos en el Apertura 2026 .

dirige a Rayados tras ganar dos partidos en el . Solo cuatro de 18 equipos mexicanos clasificarán a los cuartos de final.